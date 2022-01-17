Топовая версия обойдётся в 865 долларов.

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Сегодня мы писали о характеристиках и ценах vivo X80 Pro+. В семействе нового поколения нас ждёт ещё одна модель – vivo X80 Pro. Она будет отличаться от старшей версии, но при этом и цена окажется ниже на 140-235 долларов дешевле в зависимости от комплектации.

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Обычный вариант Pro тоже будет оснащаться панелью на органических светодиодах производства компании Samsung. Диагональ тоже составит 6,78 дюйма, а частота обновления изображения – 120 Гц, а вот разрешение упадёт с WQHD+ до FHD+.

Сердцем vivo X80 Pro станет 4-нанометровая однокристальная система Dimensity 9000, которая была представлена ещё до анонса Snapdragon 8 Gen1, но до сих пор на рынке так и не появилась. Мобильный процессор будет трудиться в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Объём встроенного флеш-модуля составит 512 ГБ или 256 ГБ. Версии с 1 ТБ хранилища тут предусмотрено не будет.

Разрешение основной камеры составит 50 МП + 50 МП + 50 МП + 12 МП. Телеобъективы смогут обеспечить приближение кратностью 2x (12 МП) и 5x (50 МП) без потери качества. Также новинка сможет похвастаться подвесной оптической стабилизацией изображения. Во фронтальной камере будет использоваться 44-мегапиксельный датчик изображения.

Ёмкость встроенного аккумулятора пока что не уточняется. vivo X80 Pro получит поддержку быстрой зарядки по проводу и беспроводным путём. Мощность составит соответственно 66 Вт и 50 Вт. Также предстоящая новинка получит чип с поддержкой Near Field Communication, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и операционную систему Android 12, дополненную программным обеспечение OriginOS Ocean.

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Базовый вариант vivo X80 Pro будет оборудован 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти, а цена составит 725 долларов. Вариант с 12 ГБ ОЗУ с тем же объёмом хранилища будет стоить на 65 долларов дороже. Наконец, топовая комплектация, которая предложит пользователям накопитель вместимостью 512 ГБ в паре с 12 ГБ оперативки, будет оценена в 865 долларов.