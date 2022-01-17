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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
vivo X80 Pro+ получит четыре камеры на 50 МП, Snapdragon 8 Gen1, 1 ТБ памяти и будет стоить до $1100
Базовая версия будет стоить $865.
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Китайская компания vivo готовится представить семейство флагманских смартфонов X80 во главе с версией Pro+. Презентация нового поколения ожидается до конца первого квартала нынешнего года. Производитель ещё даже не успел запустить рекламную кампанию, но на просторах всемирной паутины появились характеристики и цены vivo X80 Pro+.

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Старшая из трёх модулей станет первым в мире смартфоном с четырьмя 50-мегапиксельными камерами. Правда, одна из них будет установлена на лицевой стороне. Модели с тройной основной камерой мы уже видели – Xiaomi 12 Pro.

Что до героя заметки, ему обещают главный модуль с матрицей Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения, ультра-широкоугольный блок с неизвестной матрицей и перископический телеобъектив на базе Samsung JN1 с 5-кратным оптическим зумом. Такой же сенсор будет установлен в камере для селфи. На тыльной стороне смартфона также будет установлен второй телеобъектив – с датчиком изображения Sony IMX598 и 2x зумом без потери качества.

vivo X80 Pro+ получит 6,78” панель формата WQHD+. Как и другие топовые флагманы нового поколения, грядущая новинка обзаведётся матрицей LTPO 2.0 производства компании Samsung. Частота обновления изображения составит 120 Гц.

Аппаратная платформа грядущей новинки будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1, выполненная по нормам 4-нанометровой технологии. Ёмкость встроенного аккумулятора пока что не уточняется, но известно, что смартфон будет поддерживать проводную и беспроводную быструю зарядку мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно.

vivo X80 Pro+ поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12 в составе фирменного программного обеспечения OriginOS Ocean. Также отметим защиту от воды и пыли класса IP68, поддержку съёмки видео в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS, оптику ZEISS T*, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и NFC.

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Флагман станет первым смартфоном в ассортименте компании с накопителем вместимостью 1024 ГБ. Стоимость составит 1 100 долларов. При этом будут доступны и более скромные модификации – с 256 ГБ и 512 ГБ хранилища по цене 865 долларов и 945 долларов соответственно. Вне зависимости от конфигурации смартфон будет комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти.

#vivo #vivo apex
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