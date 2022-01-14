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Десятки смартфонов и планшетов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
Пока только в Китае, и не для всех доступна стабильная версия.
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Китайская компания Xiaomi отчиталась о завершении первой фазы распространения программного обеспечения MIUI 13. Как и планировалось, обновление стало доступно (или станет доступно до конца 14 января) для 29 смартфонов и трёх планшетных компьютеров, которые были анонсированы в 2021 и 2020 годах.

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Но стоит отметить два нюанса. Во-первых, MIUI 13 до сиз пор распространяется исключительно не территории Китая. Во-вторых, не все смартфоны получили стабильную версию программного обеспечения. А вот с планшетными компьютерами всё нормально. Для Xiaomi Pad 5 на Snapdragon 860 и Xiaomi Pad 5 Pro / Pro 5G на Snapdragon 870 стала доступна полноценная стабильная версия прошивки.

До сих пор только трио флагманов нового поколения – единственные смартфоны, обзавёдшиеся оболочкой MIUI 13 сразу из коробки. Речь о Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro на новой однокристальной системе Snapdragon 8 Gen1 и Xiaomi 12X на Snapdragon 870.

Сразу девять смартфонов разных ценовых сегментов получили стабильную оболочку «по воздуху». Во-первых, это топовые модели прошлого поколения Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, а также доступные флагманы Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ на чипе Snapdragon 888. Во-вторых, это экспериментальная модель Xiaomi MIX 4 на Snapdragon 888+ с подэкранной камерой для селфи. В-третьих, середняки Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G, Xiaomi Mi 10S и Redmi K40 на Snapdragon 870.

Целая партия смартфонов Xiaomi и Redmi обзавелась публичной бета-версией MIUI 13 под номером v13.1.0. Тут вам и бюджетники Redmi Note 9 4G / 5G и более новые модели Redmi Note 10 Pro 5G с Redmi Note 11, и уже всеми забытые Redmi 10X 5G с Redmi 10X Pro 5G.

Отдельно отметим активное обновление программного обеспечения до версии MIUI 13 смартфонов семейства Redmi K30. Апдейт стал доступен для Redmi K30S, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom и Redmi K30 Ultra. Также попали в список Xiaomi CIVI, Xiaomi CC9 Pro с версией Premium и флагманское семейств позапрошлого поколения: Xiaomi Mi 10 / 10 Pro / 10 Ultra.

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В завершение добавим, что MIUI 13 построена на базе операционной системы Android 12. Прошивка скоро будет представлена на глобальном рынке. Кроме того, в Китае компания на днях запустит вторую фазу обновления. Вторая волна захлестнёт несколько смартфонов среднебюджетного сегмента семейств Redmi Note и Redmi K.

#xiaomi
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