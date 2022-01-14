Это глобальная версия Motorola Edge X30.

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Вчера мы писали, что компания Realme представит в России флагманские смартфоны семейства Realme GT 2, которые были анонсированы в начале нынешнего года. Motorola тоже объявила о планах выпустить на российском рынке свою новинку Edge X30, которая является первым в мире телефоном на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1.

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Motorola Edge X30 дебютировал 9 декабря 2021 года и спустя неделю поступил в продажу. До сих пор модель доступна только на китайском рынке, но глобальная версия уже начала проходить необходимые сертификации. При этом международный вариант флагмана будет называться Motorola Edge 30 Pro.

Смартфон оборудован основной камерой разрешением 50 МП + 50 МП + 2 МП с оптической стабилизацией, но без телеобъектива. Снимать видео можно в формате 4K UHD с частотой 30 FPS. Модель в Китае доступна в модификациях с «обычной» и встроенной в дисплей камерой для селфи. В обоих случаях используется 60-мегапиксельный датчик изображения с 0,61-мкм пикселями. В России вариант с подэкранным фронтальным модулем продаваться не будет.

В Motorola Edge 30 Pro установлена однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, дополненная 12 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 128-256 ГБ, а ёмкость комплектной батареи – 5000 мА*ч. Аккумулятор в новинке поддерживают быструю зарядку мощностью 68 Вт.

В смартфоне установлен дисплей на органических светодиодах с частотой обновления 144 Гц. В основу положена матрица с яркостью до 700 нит, соответствием стандарту HDR10+ и диагональю 6,7 дюйма. Разрешение составляет 1080 x 2400 пикселей, то есть Full HD+. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Корпус новинки имеет защиту от воды, но стандарт не уточняется.

Motorola Edge 30 Pro поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12, которая будет дополнена проприетарной оболочкой MYUI 3.0. Из остального отметим стереофонические динамики, дактилоскоп, совмещённый с клавишей питания, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 и NFC.

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Motorola Edge X30 в Китае доступен по цене 500-565 долларов в зависимости от комплектации. В России стоимость Motorola Edge 30 Pro вполне может составить порядка 50 000-60 000 рублей. Презентация ожидается до конца первого квартала текущего года.