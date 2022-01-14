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Xiaomi Redmi Note 11S получит MIUI 13, камеру на 108 МП и 120-Вт зарядку по проводу
Смартфон будет доступен на глобальном рынке.
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Китайский технологический гигант Xiaomi готовится презентовать смартфон Redmi Note 11S. Умный телефон уже был замечен с индексами I и G. Другими словами, он будет официально продаваться в Индии и на глобальном рынке. Презентация состоится именно в Индии, где местное подразделение китайской компании уже отметилось дебютным тизером.

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Xiaomi Redmi Note 11S будет оборудован 90-герцевым дисплеем на базе жидкокристаллической панели, выполненной по технологии IPS. Разрешение составит 1080 точек по узкой стороне, но диагональ пока что не уточняется.

Аппаратной платформой будет выступать однокристальная система MediaTek серии Dimensity с поддержкой сотовых сетей стандарта последнего поколения (5G). Название изделия пока что не уточняется, но скорее всего речь о чипах Dimensity 8xx или Dimensity 9xx.

Разрешение основной камеры составит 108 МП + 8 МП + 2 МП. Датчики изображения – Samsung ISOCELL HM2, Sony IMX355 и OmniVision OV2A соответственно. В некоторых странах китайская компания будет продаваться смартфон в модификации с 64-мегапиксельным стандартным модулем.

Ёмкость комплектной аккумуляторной батареи не упоминается до сих пор ни в одном из регуляторов, но известно, что Xiaomi Redmi Note 11S станет самым доступным в мире смартфоном со 120-ваттной быстрой зарядкой. Сейчас это звание принадлежит модели Redmi Note 11 Pro+, которая в Китае стоит от 310 долларов до 375 долларов в зависимости от комплектации.

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Презентация Xiaomi Redmi Note 11S состоится в конце января или в начале февраля текущего года. Не исключено, что глобальная премьера пройдёт в один день с индийской презентации смартфона. Модель появится в продаже с предустановленной операционной системой Android 11, но зато с программным обеспечением MIUI 13 сразу из коробки.

#xiaomi
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