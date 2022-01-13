Продано около 20 000 смартфонов.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

1 секунду длилась дебютная распродажа OnePlus 10 Pro. Сегодня, 13 января 2022 года, на китайский рынок вышел флагман нового поколения, анонсированный в начале текущей недели. Как и ожидалось, он стал очень популярным в Поднебесной.

реклама

OnePlus 10 Pro оборудован встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ при 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Стоимость базовой версии составила 735 долларов, а топовый вариант китайская компания оценила почти в 830 долларов.

За 1 секунду производитель из Поднебесной заработал 100 000 000 юаней или 15 700 000 долларов. Если отталкиваться от цен, можно предположить, что компания продала в районе 18 000-20 000 девайсов. Точный объём не указан. Естественно, мы никогда не узнаем, какая часть устройств была раскуплена перекупщиками с помощью ботов и теперь будет продаваться на AliExpress и других торговых площадках.

Презентация глобальной версии OnePlus 10 Pro состоится весной 2022 года. На сей раз жители России смогут приобрести смартфон без уплаты пошлин, поскольку компания планирует привезти на склад AliExpress Россия партию флагманов. Правда, как мы предположили в отдельной заметке, производитель может продавать китайскую версию с глобальной прошивкой.

Вне зависимости от варианта программного обеспечения и региона, смартфон будет оборудован 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 последнего поколения. Новый экран разработки компании Samsung Display имеет разрешение WQHD+ и частоту обновления 120 Гц.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

В OnePlus 10 Pro есть аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 80-ваттной (по проводу) и 50-ваттной (беспроводным путём) зарядкой, стереодинамики, NFC и 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. В основной камере установлены модули на 48 МП, 50 МП и 8 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП.