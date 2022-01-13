Скорее всего, продажи начнутся весной.

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Китайская компания OnePlus в 2022 года намерена продавать в России официально флагманский смартфон нового поколения. Речь идёт о модели OnePlus 10 Pro, которая дебютировала в начале нынешней недели. О дате анонса глобальной версии пока информации нет, но ожидается презентация весной.

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OnePlus 10 Pro оборудован LTPO 2.0 панелью с частотой обновления в диапазоне 1-120 Гц. Экран производства Samsung прикрывается последним поколением стекла Gorilla Glass, то есть Victus. Матрица характеризуется диагональю 6,7 дюйма, разрешением 1440 точек по узкой стороне и пиковой яркостью 1300 нит. Кроме того, новинка стала первым в мире смартфоном, в котором частота развёртки в режиме Always-on падает до 1 Гц. Это позволяет повысить энергоэффективность.

Аппаратным центром флагмана нового поколения стала однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Что интересно, до сих пор на глобальном рынке не продаётся ни одного смартфона с этим мобильным процессором официально. Все модели на Snapdragon 8 Gen1 пока доступны только в Китае.

Разрешение основной камеры в OnePlus 10 Pro составляет 48 МП + 8 8 МП + 50 МП. К фишкам стоит отнести алгоритм обработки изображений, над которым трудились сотрудники компании Hasselblad, телеобъектив с 3,3 кратным оптическим зумом, систему оптической стабилизации изображения и поддержку 4K UHD с частотой кадров 120 FPS. Фронтальный модуль имеет разрешение 32 МП.

Новинка может похвастаться 80-ваттной зарядкой по проводу. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч, что является рекордным показателем для смартфонов китайской компании. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт беспроводным путём. Из остального отметим NFC, фирменный переключатель звуковых режимов, стереодинамики и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Стоимость OnePlus 10 Pro в Китае стартует с отметки 735 долларов за базовую модификации. В Европе цена ожидается на уровне 900-1 000 евро. О стоимости в России пока информации нет, но скорее всего она будет близка к 100 000 рублей. Китайская компания планирует привезти на склады AliExpress в России партию флагманов, то есть покупатели смогут приобрести новинку без необходимости в уплате пошлин.

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Правда, есть нюанс. Скорее всего, в России будет продаваться не полноценная глобальная версия OnePlus 10 Pro, а вариант для китайского рынка, но с международной прошивкой OxygenOS 12.1 на базе операционной системы Android 12.