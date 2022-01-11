Смартфон попал в базу данных TENAA.

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Таинственный смартфон компании Huawei был замечен в базе данных китайского регуляторного органа TENAA. На сайте сертификационного бюро появилась модель с номером JLN-AL00. Коммерческое название устройства пока что не уточняется.

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Главной фишкой девайса станет 108-мегапиксельная главная камера. В мире существует порядка пяти десятков моделей, оборудованных датчиком изображения на 108 МП. Но для Huawei предстоящая новинка станет первым таким гаджетом. В состав тыльной камеры войдёт пара 2-мегапиксельных сенсоров и ультра-широкоугольный модуль разрешением 8 МП. Заявлена поддержка съёмки видео в формате 4K ULTRA HD. Разрешение камеры для любителей фотографировать себя составит 16 МП.

Сердцем смартфона станет неизвестная однокристальная мобильная платформа с пиковой частотой кадров 2,4 ГГц. По данным китайского регулятора 3C, модель получит аккумуляторную батарею ёмкостью 3900 мА*ч с быстрой подзарядкой по проводу мощностью 66 Вт.

Таинственный девайс получит жидкокристаллический экран диагональю 6,78 дюйма формата Full HD+ с разрешением 1080 x 2388 точек. Дактилоскопический сенсор, распознающий отпечатков пальца, будет установлен на боковом торце корпуса. Габаритные размеры составят 164,64 x 75,55 x 7,94 мм при массе 191 грамм.

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Смартфон будет продаваться с предустановленной операционной системой HarmonyOS без Google Mobile Services. Покупателям будут доступны модификации с 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ. Расцветки: синяя, белая и чёрная. Цена и дата презентации пока не уточняются.