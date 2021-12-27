Цена максимальной версии составит $900.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Вслед за ценами Xiaomi 12 и Xiaomi 12X индийский сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал стоимость старшего из трио флагманов. Речь о модели Xiaomi 12 Pro, которая в отличие от стандартного издания не подорожает в сравнении с предшественницей.

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Как выяснилось, все три смартфона нового поколения будут доступны в трёх модификациях памяти: 8 ГБ + 128/256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Версия Pro в базовой модификации будет стоить 785 долларов, то есть как стандартное издание в топовой комплектации.

Цена Xiaomi 12 Pro с увеличенным до 256 ГБ объёмом постоянного запоминающего устройства в паре с 8 ГБ оперативки составит уже 830 долларов. А вот за топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ отдать придётся 900 долларов. Отметим, что это не рекорд даже для китайского рынка, ведь в ассортименте Xiaomi есть модель Mi 11 Ultra, которая и в Поднебесной стоит более 1 000 долларов.

Xiaomi 12 Pro обзаведётся однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1, тогда как за автономность будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4600 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт проводным путём. Такая подзарядка позволяет «заправить» АКБ на 4500 мА*ч за 15 минут. Проверено на Xiaomi MIX 4 и Redmi Note 11 Pro+. Мощность беспроводной подзарядки составит 50 Вт, а обратной (тоже беспроводным путём) – 10 Вт.

Одной из ключевых фишек флагмана следующего поколения станет тройная основная камера разрешением 50 МП + 50 МП + 50 МП. Она получит оптическую стабилизацию, новый сенсор Sony IMX707 (только в главном модуле) и 2-кратный оптический зум без потери качества. Также отметим 32-мегапиксельную камеру для селфи и сразу четыре стереофонических динамика.

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Xiaomi 12 Pro поступит на рынок в первый день года будущего с предустановленной оболочкой MIUI 13, которая будет установлена поверх операционной системы Android 12. Отметим, что Xiaomi Mi 11 Pro появился в продаже во втором квартале этого года по цене 785-900 долларов тоже.