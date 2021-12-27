От $550 за младшую модель до $785 за старший вариант.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Флагманские смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12X, до презентации которых осталось менее суток, будут стоить намного дороже, чем сообщалось ранее. Обе модели будут доступны в модификациях с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти в паре с флеш-накопителем объёмом 128 ГБ или 256 ГБ.

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Стандартная модель получит процессор Snapdragon 8 Gen1, аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 67-ваттной зарядкой и дисплей диагональю 6,28 дюйма с разрешением Full HD+. В арсенале модели мы увидим тройную основную камеру с датчиком изображения на 50 МП во главе, оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим увеличением.

Ранее была информация, что базовая версия Xiaomi 12 обойдётся в 580 долларов, а топовая – в 690 долларов. Это означало, что грядущая новинка подешевеет в сравнении с Xiaomi Mi 11 сразу на 30 долларов. По новой информации, которой поделился индийский сетей информатор, купить флагманский смартфон следующего поколения можно будет минимум за 675 долларов.

В то же время топовая версия, с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем, рассчитанным на хранение 256 ГБ данных, обойдётся уже в 785 долларов. Также в продажу поступит более скромный вариант, оборудованный 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ. Его цена составит примерно 710 долларов.

Теперь что касается Xiaomi 12X. Самый скромный из смартфонов следующего поколения от стандартного издания будет отличаться камерой и процессором в первую очередь. Во-первых, он останется без телеобъектива. Во-вторых, получит однокристальную Snapdragon 870 вместо Snapdragon 8 Gen1. Также модель может остаться без беспроводной зарядки, но это пока не подтверждено.

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На прошлой неделе сообщалось, что в 470 долларов будет оценён Xiaomi 12X с 8 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройство ёмкостью 128 ГБ. Теперь же ему приписывают ценник в районе 550 долларов. Варианты с 256 ГБ энергонезависимой памяти, конечно же, тоже будут стоить дороже, чем сообщалось ранее. В частности, за модификацию с 8 ГБ ОЗУ придётся заплатить 600 долларов вместо 520 долларов, а за комплектацию с 12 ГБ ОЗУ – 630 долларов вместо 565 долларов.