Презентация состоится 4 января 2022 года.

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Китайская компания Realme заявила, что представит свой первый настоящий флагманский смартфон. Называться он будет Realme GT 2 Pro, а премьера состоится уже в первых числах следующего года. Технические характеристики будущей новинки появились в базе данных китайского регуляторного органа.

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Версия Pro следующего поколения не может называться преемницей моделей 2021 года, поскольку компания ограничилась в этом году только Realme GT, GT Master и GT Master Explorer, то есть без варианта Pro. В Realme GT 2 Pro будет установлен дисплей на органических светодиодах формата Wide Quad HD+ с разрешением 3216 x 1440 пикселей. Диагональ составит 6,7 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. В экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев (оптический).

Ожидаемо, сердцем смартфона станет однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Мобильный процессор выполнен по нормам 4-нанометровой технологии. В пару к флагманскому чипу Qualcomm будет предусмотрено до 12 ГБ оперативной памяти. Ещё минимум 4 ГБ виртуальной оперативки можно будет добавить благодаря функции Dynamic RAM, она же DRAM.

В смартфоне будет установлена тройная основная камера с двумя большими модулями разрешением 50 МП. Телеобъектива в Realme GT 2 Pro мы не увидим. Что интересно, в ультра-широкоугольной камере будет установлен объектив с углом захвата 150 градусов. Для любителей селфи будет предусмотрен фронтальный селфи-модуль разрешением 32 МП.

Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Батарея получил поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 65 Вт. О беспроводной зарядке информации нет. Грядущая новинка останется без слота для карты microSD и разъёма для проводных наушников.

Габаритные размеры корпуса смартфона составят 163,2 x 74,7 x 8,2 мм при массе 199 граммов. Пользователям будут доступны конфигурации со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти. О стоимости модели пока никакой информации нет, но ранее сама же Realme обещала цену в районе 800 долларов для своего «настоящего» флагмана.

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Realme GT 2 Pro поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной программным обеспечением Realme UI 3.0. Официальная презентация смартфона состоится 4 января 2022 года. Ожидается, что модель дебютирует сразу на глобальном рынке. Пользователям флагман будет доступен в четырёх цветовых решениях: Light Green, Iron Black, Ice Crystal Blue и Paper White. В этом материале прикреплены фотографии смартфона в цвете Paper White.