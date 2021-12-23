Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Realme GT 2 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, до 512 ГБ памяти, две камеры на 50 МП и дисплей WQHD+
Презентация состоится 4 января 2022 года.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Китайская компания Realme заявила, что представит свой первый настоящий флагманский смартфон. Называться он будет Realme GT 2 Pro, а премьера состоится уже в первых числах следующего года. Технические характеристики будущей новинки появились в базе данных китайского регуляторного органа.

реклама

Версия Pro следующего поколения не может называться преемницей моделей 2021 года, поскольку компания ограничилась в этом году только Realme GT, GT Master и GT Master Explorer, то есть без варианта Pro. В Realme GT 2 Pro будет установлен дисплей на органических светодиодах формата Wide Quad HD+ с разрешением 3216 x 1440 пикселей. Диагональ составит 6,7 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. В экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев (оптический).

Ожидаемо, сердцем смартфона станет однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Мобильный процессор выполнен по нормам 4-нанометровой технологии. В пару к флагманскому чипу Qualcomm будет предусмотрено до 12 ГБ оперативной памяти. Ещё минимум 4 ГБ виртуальной оперативки можно будет добавить благодаря функции Dynamic RAM, она же DRAM.

В смартфоне будет установлена тройная основная камера с двумя большими модулями разрешением 50 МП. Телеобъектива в Realme GT 2 Pro мы не увидим. Что интересно, в ультра-широкоугольной камере будет установлен объектив с углом захвата 150 градусов. Для любителей селфи будет предусмотрен фронтальный селфи-модуль разрешением 32 МП.

Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Батарея получил поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 65 Вт. О беспроводной зарядке информации нет. Грядущая новинка останется без слота для карты microSD и разъёма для проводных наушников.

Габаритные размеры корпуса смартфона составят 163,2 x 74,7 x 8,2 мм при массе 199 граммов. Пользователям будут доступны конфигурации со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти. О стоимости модели пока никакой информации нет, но ранее сама же Realme обещала цену в районе 800 долларов для своего «настоящего» флагмана.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Realme GT 2 Pro поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12, дополненной программным обеспечением Realme UI 3.0. Официальная презентация смартфона состоится 4 января 2022 года. Ожидается, что модель дебютирует сразу на глобальном рынке. Пользователям флагман будет доступен в четырёх цветовых решениях: Light Green, Iron Black, Ice Crystal Blue и Paper White. В этом материале прикреплены фотографии смартфона в цвете Paper White.

#realme
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Realme GT Master на Snapdragon 778G стал самым мощным в мире смартфоном среднего уровня
Realme GT 2 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, 1 ТБ памяти, и подэкранную камеру для селфи
Realme GT2 Pro будет иметь 1 ТБ внутренней памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Запущена первая тестовая сеть Ethereum 2.0 -отказ от майнинга может состояться в ближайшие 6 месяцев
93
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 7-й: Mutant Year Zero Road to Eden
50
Полная информация о CPU Intel Alder Lake за 2 недели до анонса – цены, тактовые частоты и TDP
3
Российская компания Qtech продала РЖД 16 тысяч китайских смартфонов стоимостью 7300р по 26 400р
77
Биткоин дорожает, а аналитики РБК ожидают падения криптовалюты на 80% и начала криптозимы
28
34 смартфона Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12.5 в России и мире
2
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
48
DuckDuckGo разрабатывает браузер для настольных компьютеров — это не очередной клон Chromium
2
Как стать майнером за 10 шагов – блогер назвал основные ошибки начинающих фермеров
24
Майнер рассказал, можно ли вернуть вложения в ноутбук на GeForce RTX 3070 с помощью добычи Эфира
13
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
43
Модели iPhone лидируют по объёму поставок среди смартфонов с 5G в 3-м квартале
19
Шиба Ину дорожает на фоне активности Китов, скупающих криптовалюту на сотни миллионов долларов
6
Первые достоверные тесты видеокарты Intel ARC Alchemist – паритет с Radeon RX 6700 ХТ в AoS
7
Core i5-12400F может стать народным процессором 2022 года – высокая производительность за $180
39
BestBuy раскрыл информацию о ценах на Intel Core ​​12-го поколения
6
В Origin стартовала праздничная распродажа игр со скидками до 90 %
10
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
14
Xiaomi выпустила самый дешёвый телевизор Redmi Smart TV X 2022 диагональю 50”
6
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1

Популярные статьи

Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
35
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 3
9
Windows 10, Windows 11 и MS Office 2021 по низким ценам на рождественской распродаже 2021
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
30
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
61
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть третья
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
12
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7

Сейчас обсуждают

The Loopa
18:05
99% винду настроить не могут, и если 6лять одну иконку или настройку переносят, разводят срач на весь 6лядский интернет. Вообще 99% населения тупое ленивое стадо и дoлбoёбы. По крайней мере в компьюте...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
The Loopa
18:03
На диване надо е6аться и фильмы смотреть :D
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Spamhommer1
18:00
А если народу предложат в виде премии 25% от стоимости конфискованной "фермы", о которой они сообщат властям, то всё для говнокопов кончится очень быстро и плохо.
Биткоину предрекают как рост до 500 тысяч долларов, так и падение до 30 тысяч
The Loopa
17:59
Так видно даже рёбра на шрифтах в Smart TV приложениях. Для 50" мало 4К разрешения, слишком низкий PPI... Вот 8К уже можно юзать как монитор 50" в чертежных программах и в работе с текстом, кодом, в в...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
ахахах
17:59
УССР,а СССР потом спасал свою республику и только благодаря наличую у СССР ресурсов смог остановить эту ядерную катастрофу.Щас рядом под боком много таких чернобылей образовалось там,они на всю катушк...
Военные США тестируют подводные дроны. Проект DARPA Manta-Ray вошел во вторую фазу
Кушайте
17:57
Глотайте , ничего что плохой запах ! Главное же очень и очень , вкусно !
Специалисты Digital Foundry в ужасе от качества PC-версии ремейка Final Fantasy VII
The Loopa
17:56
Потому что типичная болячка VA матриц - black smearing.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
The Loopa
17:55
Что за xyйню ты несёшь, какие больше 24Гц человек не может видеть, ты е6анутый? Любой человек различит 1 кадры из 1000, т.е. 24Гц. Зрение человека не покадрово устроено, это постоянный биохимический п...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Кушайте
17:54
Кушать и на разработку - пожалуйста да , но когда компанию возглавляет онкология (Лиза и Хуан подобия), которая крутит картель и еще ноет - не платит налоги , требует дотации , при прибыли 1000%+ . То...
Специалисты Digital Foundry в ужасе от качества PC-версии ремейка Final Fantasy VII
ахахах
17:54
укроплемя смотрю совсем обнищало и замёрзло уже
Военные США тестируют подводные дроны. Проект DARPA Manta-Ray вошел во вторую фазу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем