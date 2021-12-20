Это самый дешёвый в мире смартфон на Snapdragon 888.

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Китайская компания vivo сегодня представила сразу два смартфона. О модели iQOO Neo 5 SE мы писали в предыдущей заметке. Ещё одна новинка производителя из Шэньчжэня называется vivo iQOO Neo 5s. Это более дорогой смартфон с интересными техническими характеристиками.

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Модель имеет корпус с габаритными размерами 163,22 x 76,4 x 8,39 мм. Масса смартфона составила 197 граммов. Спереди установлен 6,62-дюймовый дисплей. Он построена на базе активной матрицы на органических светодиодах. Судя по параметрам, речь идёт о панели AMOLED E4 производства компании Samsung. Она имеет разрешение Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 105-процентный охват цветовой гаммы NTSC и яркость 1300 в пике.

Основная камера vivo iQOO Neo 5s вобрала в себя три оптических модуля. Без телеобъектива. Сенсор на 2 МП используется для макросъёмки. Разрешение ультра-широкоугольного и главного модулей составляет 13 МП и 48 МП соответственно. Второй имеет оптическую стабилизацию изображения и построен на базе датчика изображения Sony IMX598.

Аппаратная платформа в новинке построена вокруг топового мобильного процессора Snapdragon 888. Однокристальная система использовалась в большинстве флагманских смартфонов с ОС Android, которые были выпущены в течение 2021 года. Чипсет имеет пиковую частотой 2,84 ГГц и графику Adreno 660. Он трудится в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128/256 ГБ. Тип хранилища – UFS 3.1.

У vivo iQOO Neo 5s установлен не самый большой аккумулятор. Его ёмкость составляет 4500 мА*ч. Аккумуляторная батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт проводным путём. Прочие параметры включают стереофонические динамики, интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев, USB-C, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. О чипе NFC информации нет.

Новинка стала самым доступным в мире смартфоном на базе мобильного процессора Snapdragon 888. Это звание он делит с Xiaomi Redmi K40 Pro. Стоимость стартует с отметки 425 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.

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Версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ китайская компания оценила в 455 долларов и 500 долларов соответственно. В продажу vivo iQOO Neo 5s поступит 24 декабря 2021 года с предустановленной прошивкой OriginOS Ocean на базе операционной системы Android 11. Продаваться модель будет в чёрной, синей и оранжевой расцветках корпуса.