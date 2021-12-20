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Представлен смартфон vivo iQOO Neo 5 SE на Snapdragon 870 по цене от $345
Продажи стартуют 28 декабря 2021 года.
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Китайская компания vivo представила новый смартфон под брендом iQOO. Модель называется vivo iQOO Neo 5 SE. Новинка начнёт продаваться уже на этой неделе и станет одним из самых доступных телефонов на базе мобильного процессора Snapdragon 870.

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Смартфон заключён в корпус с габаритными размерами 164,7 x 76,68 x 8,53 мм при массе 189 граммов. На лицевой стороне установлен 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 650 нит.

Сердцем vivo iQOO Neo 5 SE стала однокристальная система Snapdragon 870, дополненная 8/12 ГБ оперативной памяти. Мобильный процессор имеет пиковую частоту 3,2 ГГц и графику Adreno 650. Вместимость встроенного флеш-накопителя в новинке составила 128/256 ГБ в зависимости от модификации. Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу мощностью 55 Вт.

Смартфон оборудован основной камерой без телеобъектива с оптической стабилизацией изображения. Разрешение составляет 50 МП + 8 МП + 2 МП. Для селфи на лицевой стороне установлен 16-мегапиксельный фронтальный селфи-модуль с поддержкой технологии распознавания лиц.

vivo iQOO Neo 5 SE работает под управлением новой версии программного обеспечения OriginOS, которая называется OriginOS Ocean. Прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Новинка может похвастаться стереофоническими динамиками, разъёмом для подключения проводных наушников, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. О чипе NFC информации нет.

Смартфон поступит в продажу 28 декабря 2021 года в цветовых решениях Crystal White, Mineral Blue и Phantom. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ составила 345 долларов. iQOO Neo 5 SE стал одним из самых доступных смартфонов на процессоре Snapdragon 870. Напомним, минимальная цена составляет $310 за Redmi K40 и Motorola Edge 30 без учёта скидок.

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vivo iQOO Neo 5 SE также предлагается в модификациях с 256 ГБ внутреннего хранилища. Стоимость варианта с 8 ГБ оперативной памяти составляет 375 долларов. Вариант с 12 ГБ ОЗУ компания оценила в 410 долларов.

#vivo #vivo apex
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