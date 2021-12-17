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OnePlus 10 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, камеры на 50 МП, 48 МП, 32 МП, 8 МП и экран LTPO 120 Гц
Анонс может состояться на CES 2022.
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Известный китайский сетевой информатор Digital Chat Station опубликовал часть технических характеристик флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Его презентация состоится уже в первом квартале 2022 года, а пока предлагаем ознакомиться с тем, что грядущая новинка сможет предложить потенциальным покупателям.

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Для начала подчеркнём, что Digital Chat Station не отметил ёмкость аккумуляторной батареи и модель мобильного процессора. По предварительной информации, OnePlus 10 Pro будет оборудован аккумулятором на 5000 мА*ч. Аппаратная платформа будет построена вокруг 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Это уже было подтверждено китайской компаний официально.

По новой информации, флагман следующего поколения получит дисплей LTPO AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешение 2K+. Тут, по всей видимости, речь идёт о формате WQHD+ с 1440 точками по узкой стороне. Диагональ панели составит 6,7 дюйма. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев. Сам дисплей будет отличаться изогнутыми боковыми гранями.

В состав основной камеры войдёт трио модулей разрешением 50 МП + 48 МП + 8 МП. Первый будет обладать широкоугольной оптикой, а второй – ультра-широкоугольной. Третий компонент системы – телеобъектив без перископической оптики. Кратность зума составит 3x без потери качества. Любителям делать селфи OnePlus 10 Pro предложит 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц Face Unlock.

Смартфон поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12, которую будет дополнять фирменная надстройка ColorOS 12. Заметим, что многие пользователи начали негодовать по поводу сближения оболочек OxygenOS с ColorOS. Из прочего отметим поддержку быстрой зарядки по проводу и беспроводным путём. Мощность будет составлять 80 Вт и 50 Вт соответственно.

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Презентация OnePlus 10 Pro может состояться уже в первых числах января 2022 года. Китайская компания наметила собственное мероприятие на Consume Electronics Showcase 2022. Возможно, на нём и будут представлены флагманы нового поколения. Что касается цен, они до сих пор не уточняются, но есть высокая вероятность, что герой заметки станет первым смартфоном компании стоимостью свыше 1 000 евро. OnePlus 9 Pro и OnePlus 8 Pro вышли на рынок по цене 999 евро за топовую модификацию памяти.

#oneplus
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