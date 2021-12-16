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Анонс Honor Play 30 Plus – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и Magic UI 5.0 по цене от $175
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Сегодня утром мы писали о смартфоне Honor 30 Plus, удивляясь его названию, ведь недавно дебютировал 60-я серия. Как оказалось, модель называется Honor Play 30 Plus. Она была представлена вместе с Honor X30 и предлагает более скромные технические характеристики. Зато дешевле.

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Вторая новинка китайской компании оборудована жидкокристаллической 90-герцевой матрицей формата HD+. Диагональ составила 6,74 дюйма. Экран имеет каплевидный вырез, в котором установлена камера для селфи на 5 МП. О поддержке технологии распознавания лиц не сообщается. Но из продвинутых способов аутентификации есть биометрический сенсор для сканирования отпечатка пальца. Он установлен на правом торце.

Аппаратным базисом Honor Play 30 Plus выступила 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 700, дополненная 4-8 ГБ оперативной памяти. Всего новинка доступна в трёх модификациях, каждая из которых предполагает встроенный флеш-накопитель объёмом 128 ГБ. Слот для microSD – гибридный.

По камерам в смартфоне всё довольно скромно. Как мы писали выше, во фронталке установлен модуль на 5 МП. Основная камера ушла не дальше. Она вобрала сенсоры разрешением 13 МП и 2 МП. Снимать видео можно только с частотой кадров 30 FPS.

Аккумулятор характеризуется ёмкостью 5000 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Honor Play 30 Plus располагает гнездом для подключения проводных наушников, симметричным разъёмом USB-C, а также навигационный приёмником GPS, контроллерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. NFC отсутствует.

Купить Honor Play 30 Plus можно будет в последний день текущего года. Доступна модель будет с предустановленной прошивкой Magic UI 5.0 на базе операционной системы Android 11 в чёрной, серебристой, золотистой и синей расцветках корпуса.

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Если (когда) смартфон поступит в продажу на глобальном рынке, он может обзавестись и NFC и сервисами Google. Стоимость модификации с 4 ГБ оперативной памяти составила 175 долларов. Каждый 2 ГБ ОЗУ стоят по 30 долларов, то есть конфигурации с 6 ГБ и 8 ГБ оперативки можно будет купить за 205 долларов и 235 долларов соответственно.

#honor
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