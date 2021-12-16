Очередной доступный смартфон от Honor.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как и планировалось, компания Honor анонсировала смартфон среднего класса Honor X30. За несколько часов до презентации на просторах всемирной паутины появились ключевые характеристики новинки. Почти все они подтвердили в конечном счёте.

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Модель заключена в корпус с габаритными размерами 166,1 x 75,8 x 8,1 мм при массе 189 граммов. На лицевой стороне установлен большой дисплей, который имеет диагональ 6,81 дюйма и занимает более 90% фронтальной части устройства. Жидкокристаллическая панель имеет разрешение 1080 x 2388 точек и поддерживает частоту обновления картинки 120 Гц.

Honor X30 оборудован огромной площадкой основной камеры в стиле Honor Magic 3. Но если флагман может похвастаться ультра-широкоугольным модулем и монохромным сенсором, то новинка имеет камеру разрешением 48 МП + 2 МП + 2 МП. Сенсоры на 2 МП используются для макросъёмки и размытия фона. Снимать видео модель может в формате Full HD без 60 FPS. Для селфи используется 16-мегапиксельная матрица. Видео тоже можно записывать только в FHD при 30 FPS. Но есть поддержка технологии распознавания лиц.

Инсайдеры за несколько часов до премьеры писали, что смартфон будет оборудован однокристальной системой Snapdragon 695G. Как оказалось, аппаратная платформа построена вокруг обычного 6-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 695. Он имеет пиковую частоту 2,2 ГГц, графику Adreno 619 и поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Чипсет дополнен 8/12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128-256 ГБ. Судя по верхнему слайду, пользователи смогут добавить 2 ГБ виртуальной оперативной памяти. Подсистема питания в Honor X30 представлена несъёмной аккумуляторной батареей ёмкостью 4800 мА*ч с поддержкой 66-ваттной быстрой проводной зарядки через симметричный порт USB-C.

Сканер отпечатков пальцев расположен на правой грани корпуса. Ни NFC, ни разъёма для наушников, ни слота под карты microSD новинка предложить, увы, не может. Зато есть GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Не исключено, что глобальная версия обзаведётся поддержкой Near Field Communication.

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Стоимость Honor X30 стартует с отметки 235 долларов. Топовой вариант обойдётся в 360 долларов. Старт продаж новинки запланирован на 24 декабря 2021 года. На рынок смартфон поступит в чёрном, серебристом, золотистом и синем цветовых вариантах.