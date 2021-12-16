Презентация состоится 16 декабря.

Компания Honor сегодня, 16 декабря 2021 года, представит смартфон среднебюджетного класса под названием Honor X30. Технические характеристики модели утекли в Сеть за несколько часов до премьеры. Кроме того, грядущая новинка была замечена на видео.

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Ролик подтверждает дизайн смартфона. На видео показана модель с огромной площадкой основной камер сзади и плоским дисплеем спереди. Экран будет построен на базе жидкокристаллической панели диагональю 6,81 дюйма с разрешением 2388 x 1080 пикселей. Частота обновления составит не 90 Гц, как сообщалось ранее, а 120 Гц.

В состав основной камеры войдёт главный модуль на 48 МП. Разрешение камеры для селфи составит 16 МП. Она получит поддержку технологии распознавания лиц. Разблокировать смартфон можно будет и с помощью сканера отпечатков пальцев, который расположится на правой стороне корпуса.

Ранее была информация о том, что в Honor X30 будет установлена 6-нанометровая однокристальная система Snapdragon 695 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как оказалось, смартфон получит её разогнанную модификацию под названием Snapdragon 695G. Чипсет будет дополнен 6-8 ГБ оперативной памяти в паре с хранилищем объёмом 128-256 ГБ.

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Ёмкость комплектного аккумулятора в смартфоне составит 4800 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 66 Вт. В продажу Honor X30 поступит с предустановленной операционной системой Android 11, а Android 12. Но зато есть все шансы, что из коробки предстоящая новинка будет работать под управлением фирменного программного обеспечения Magic UI 5.0 вместо Magic UI 4.2. О стоимости пока что информации нет, но её мы узнаем уже через несколько часов.