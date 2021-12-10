Анонс состоится в начале 2022 года.

Китайская компания Realme продолжает подготовку к анонсу своего первого смартфона, оборудованного однокристальной 4-нанометровой системой Snapdragon 8 Gen1. Он будет называться Realme GT 2 Pro и появится в следующем году. Несколько дней назад производитель заявил, что будущая новинка войдёт в список первых моделей с новым мобильным процессором Qualcomm.

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У Realme GT 2 Pro будет много фишек помимо чипсета Snapdragon 8 Gen1. Например, он станет одним из немногих смартфонов на базе операционной системы Android, с 1 ТБ встроенной памяти. Первой моделью с накопителем объёмом 1 ТБ стал Smartisan R1. Он вышел ещё в 2018 году, но распространения флеш-модули такой вместимости так и не получили.

Грядущая новинка будет оборудована тройной основной камерой разрешением 50 МП + 50 МП + 8 МП. В главном модуле будет использоваться сенсор оптического формата 1/1,5 дюйма (Sony IMX766). Смартфон получит полноценный телеобъектив, но без перископической оптики, то есть кратность зума составит менее 4x. Вероятно, нас ждёт стандартное 3-кратное оптическое увеличение.

Ещё одной фишкой Realme GT 2 Pro станет фронтальная камера. Она будет установлена под дисплеем. Разрешение селфи-модуля составит. Будет ли смартфон доступен в модификации с «обычной» фронтальной камерой, пока что не уточняется. Например, вчера, 9 декабря, компания Motorola представил стандартный Edge X30 с врезанной в экран камерой на 60 МП и издание Special Edition, у которого модуль для селфи расположился под матрицей OLED.

Герой заметки получит дисплей на органических светодиодах диагональю 6,7 дюйма. В его основу ляжет панель формата Wide Quad HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев будет установлен под экраном.

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В Realme GT 2 Pro будет установлено 12 ГБ оперативной памяти, но пользователи смогут добавить ещё 3 ГБ виртуальной ОЗУ. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, Wi-Fi с поддержкой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и программное обеспечение Realme UI 3.0 с операционной системой Android 12. Ранее ходили слухи о том, что смартфон будет поддерживать 125-ваттную быструю зарядку. По новой информации, мощность составит 65 Вт.