Компания Motorola порадовала фанатов новым смартфоном. Она уже сегодня анонсировала модели серии Edge на процессоре Snapdragon 8 Gen1, одна из которых получила встроенную в дисплей камеру для селфи с 60-мегапиксельным разрешением. Третья новинка называется Motorola Edge S30.
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Смартфон оборудован 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888+ с пиковой частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 660. Пользователям будут доступны модификации с 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. В то же время вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128 ГБ или 256 ГБ. Всего будет доступно четыре конфигурации.
Как и старшие модели, Motorola Edge S30 оснащается 144-герцевым дисплеем формата Full HD+. Но он построен на базе жидкокристаллической панели, а не OLED-матрицы. Поддержка HDR10+ отсутствует, но заявлена поддержка HDR10. Диагональ составляет 6,8 дюйма.
Новинка получила тройную основную камеру без оптостаба и телеобъектива. Разрешение составляет 108 МП + 13 МП + 2 МП. Видеосъёмку можно вести в формате 4K ULTRA HD с кадровой частотой 30 FPS. Для селфи в смартфоне используется 16-мегапиксельная фронтальная камера.
В Motorola Edge S30 установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составила 33 Вт. Смартфон получил адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Также отметим Bluetooth 5.2, USB-C и GPS. О чипе NFC не упоминают, но если новинка выйдет на международный рынок, он точно появится. А вот разъёма для наушников нет в китайской версии устройства, не будет и в глобальном варианте.
Купить смартфон можно будет в двух цветовых решениях: Glacier Blue и Phantom Black. Из прочего отметим пластиковый корпус с защитой от брызг, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 11, дополненную фирменной оболочкой My UI 2.0. Габаритные размеры корпуса составили 168,1 x 75,5 X 8,9 мм при массе 202 грамма.
Motorola Edge S30 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ начнётся продаваться по цене 280 долларов. Старт продаж намечен на 21 декабря 2021 года. Потом стоимость увеличится до 310 долларов. В топовой модификации модель оснащается 12 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 256 ГБ, а цена составляет около 405 долларов.