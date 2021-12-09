Американский бренд Motorola, который принадлежит китайской компании Lenovo, анонсировал вместе со смартфоном Motorola Edge X30 его специальное издание. Новая модель разделяет почти все технические характеристики оригинальной версии и отличается в первую очередь фронтальной камерой, которая расположена под дисплеем.
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Издание Special Edition тоже оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1 с пиковой частотой 3 ГГц. Версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ не предусмотрены. Вторая новинка предлагается исключительно в топовой конфигурации. Она комплектуется хранилищем UFS 3.1 вместимостью 256 ГБ и оперативной памятью LPDDR5 в объёме 12 ГБ.
Второе отличие Motorola Edge X30 Special Edition от оригинальной модели – фронтальная камера. Она тоже построена на базе 60-мегапиксельного датчика изображения OV60A40 оптического формата 1/2,8 дюйма с 1,2-мкм пикселями. Заявлена поддержка объединения четырёх соседних пикселей, то есть на выходе получаются снимки разрешением 15 МП. Расположен фронтальный модуль под дисплеем.
Третье отличие касается стоимости. Она повышена на 70 долларов. Если обычный Motorola Edge X30 стоит в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти 560 долларов, то специальная версия обойдётся уже в 630 долларов. Смартфон тоже поступит в продажу 15 декабря 2021 года в цветовых решениях Glacier Blue и Phantom Black.
Флагман оборудован основной камерой разрешением 50 МП + 50 МП + 2 МП, встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 68-ваттной быстрой зарядкой и дисплеем OLED. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, HDR10+ и имеет диагональ 6,78 дюйма.
В Motorola Edge X30 Special Edition установлен боковой сканер отпечатков пальцев. Продаваться новинка будет с предустановленным программным обеспечением MyUI 3.0, в основу которого ляжет операционная система Android 12.