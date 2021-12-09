Первый смартфон на Snapdragon 8 Gen1.

Китайская компания Lenovo под брендом Motorola выпустила первый в мире смартфон, оборудованный мобильным 4-нанометровым процессором Snapdragon 8 Gen1. Новинка называется Motorola Edge X30 и поступит в продажу уже на следующей неделе.

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Однокристальная система Snapdragon 8 Gen1 имеет ядром Cortex-X2 с пиковой тактовой частотой 3 ГГц и графический ускоритель Adreno. Модель GPU до сих пор не уточняется. Мобильный процессор работает в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5.

В Motorola Edge X30 установлен встроенный флеш-накопитель типа UFS 3.1. Его вместимость в зависимости от модификации составила 128 ГБ или 256 ГБ. Также новый флагман комплектуется аккумуляторной батарей ёмкость 5000 мА*ч, которая обладает поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 68 Вт. Технология называется PowerTurbo.

Новинка несёт на борту пару 50-мегапиксельных датчиков изображения. В главном модуле установлен сенсор OmniVision OV50A40, а в ультра-широкоугольном – Samsung S5KJNSQ03. Светосила – f/1,88 и f/2,2 соответственно. Главная камера может похвастаться оптической стабилизацией. Также в смартфоне есть 2-мегапиксельная матрица для макросъёмки.

Одной из фишек Motorola Edge X30 стала фронтальная камера. Она имеет рекордное разрешение, которое составляет 60 МП. Сенсор – OmniVision OV60A40. Обе камеры могут снимать видео в формате 4K UHD. Селфи-модуль ещё и технологию распознавания лиц поддерживает. К слову, сегодня также ожидается премьера специальной версии флагмана со встроенной в экран фронтальной камерой.

Герой материала заключён в корпус из стекла и металла с защитой от брызг по стандарту IP53. На лицевой стороне установлен дисплей на органических светодиодах. В его основу положена матрица с поддержкой HDR10+ и 144 Гц. Также отметим диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+ и яркость до 700 нит. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Motorola Edge X30 появится на рынке с предустановленным программным обеспечением My UI 3.0 на базе операционной системы Android 12. Из прочих параметров новинки стоит отметить NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, стереофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Стоимость смартфона очень радует. Летом ходили слухи о том, что флагманы (даже дешёвые) будут стоить не менее 800 долларов. Новинка же оказалась почти вдвое дешевле. Стоимость Motorola Edge X30 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила 500 долларов. За вариант с накопителем удвоенной вместимости нужно отдать на 30 долларов больше. Модификацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища компания оценила в 560 долларов. Старт продаж намечен на 15 декабря 2021 года. Первым покупателям модель будет доступна со скидкой 20 долларов.