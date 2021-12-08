Со скидкой ноутбук стоит 59 990 рублей.

Компания Realme недавно вышла на рынок ноутбуков. Первая новинка производителя называется Realme Book. Лэптоп уже появился в России. Причём первые покупатели смогут не только приобрести ноутбук со скидкой, но и получат в подарок смартфон.

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Realme Book оснащается 14-дюймовой панелью с соотношением сторон 3 к 2 и разрешением 2K. Производитель заявляет, что матрица имеет пиковую яркость 400 нит, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass. Поколение не уточняется.

Новинка получила процессор Intel. Так, она работает на чипе Core i5-1135G7 последнего поколения с частотой до 4,2 ГГц и графикой Iris X, который сочетается с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя SSD составила 512 ГБ. За автономность модели отвечает аккумуляторная батарея с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. По словам разработчиков, за полчаса аккумулятор можно зарядить с нуля до 50%.

Realme Book работает на базе операционной системы Window 10, и в будущем компания обещает выпустить обновление до Windows 11. Хотя при желании вы можете сами установить новую версию, скачав её на официальном сайте компании Microsoft. Из прочего отметим поддержку Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Thunderbolt 4 и динамики Harman / Kardon.

Новинка предлагается в серой и синей расцветках. Рекомендованная производителем стоимость Realme Book составила 79 990 рублей. Однако, на стадии предварительного заказа ноутбук доступен по специальной цене 59 990 рублей. Предложение действует до 16 декабря 2021 года.

Кроме того, первые 50 покупателей, который внесут полную предоплату, получат в подарок смартфон Realme 8i в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Оформить предварительный заказ на ноутбук можно в магазине «Ситилинк». Указанный выше смартфон там стоит 17 990 рублей, то есть общая выгода составляет 37 990 рублей.

Что касается телефона, он оборудован 120-герцевым дисплеем IPS диагональю 6,6 дюйма и работает под управлением 12-нанометрового мобильного процессора Helio G96. Модель дебютировала в сентябре нынешнего года. Она получила основную камеру разрешением 50 МП + 2 МП + 2 МП и 16-мегапиксельную фронталку.

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Realme 8i функционирует на базе операционной системы Android 11, которая дополняется фирменным программным обеспечением Realme UI 2.0. Также отметим разъём для наушников, Wi-Fi 5 и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой.