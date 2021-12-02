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Два старых флагмана Samsung получили прошивку One UI 4.0 с Android 12
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Южнокорейский технологический гигант Samsung продолжает расширять список смартфонов, которым доступна прошивка One UI 4.0 с операционной системой Android 12. На сей раз обновление вышло для моделей флагманского уровня, которые на рынке появились во второй половине 2019 года. Речь идёт о Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

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Герои заметки поступили на рынок с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Последняя стабильная версия программного обеспечения, доступная для них сейчас – One UI 3.1 с Android 11. Оболочка One UI 4.0 приносит не только двенадцатую ревизию «зелёного робота», но и патч безопасности за декабрь 2021 года.

В настоящее время получить обновление жители Европы не могут. Samsung распространяет апдейт только в Южной Корее, но рассылка бета-версии в других странах стартует через несколько дней. Стабильна сборка One UI 4.0 с операционной системой Android 12 ожидается в январе 2022 года.

Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ оснащаются мобильной платформой Snapdragon 855 или Exynos 9825. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 7-нанометровой технологии. В России продаются смартфоны с процессором Exynos 9825 на борту.

Каждая модель получила основную камеру разрешением 12 МП + 12 МП + 16 МП, 20-мегапиксельную фронталку и дисплей HDR10+ без поддержки повышенной частоты обновления изображения. Диагональ экрана в стандартном издании составляет 6,3 дюйма, а разрешение – 1080 x 2280 точек. У версии Plus – 6,8 дюйма и 1440 x 3040 точек соответственно.

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Samsung Galaxy Note 10+ может похвастаться аккумулятором ёмкостью 4300 мА*ч с 45-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой. Кроме того, на тыльной стороне установлен сенсор ToF 3D. Модель Galaxy Note 10 осталась без датчика ToF 3D, мощность проводной зарядки упала до 25 Вт, беспроводной – до 12 Вт, а ёмкость батареи составила 3500 мА*ч.

#samsung
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