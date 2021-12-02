Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge получит 120-ваттную зарядку
Анонс должен состояться в первом квартале 2021 года.
анонсы и реклама
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Компания Xiaomi планирует представить ещё один смартфон с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 120 Вт, что пока является рекордом. Грядущая модель называется Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge.

реклама

Смартфон будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Пользователи смогут полностью зарядить её с помощью 120-ваттного адаптера питания приблизительно за 15 минут. Это мы видели в Xiaomi MIX 4, который был представлен в августе нынешнего года и всё ещё является эксклюзивом для Китая. Что интересно, Xiaomi Mi 10 Ultra, который тоже оснащается аккумулятор на 4500 мА*ч и поддерживает 120-ваттную зарядку, полностью «заправляется» более чем за 20 минут. Его выпустили в конце лета года минувшего.

В Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge мы увидим мобильный процессор Dimensity 920, выполненный по нормам 6-нанометровой технологии. Однокристальная система поддерживает сети пятого поколения и будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR4x. Тип встроенного флеш-модуля – UFS 2.2.

Смартфону обещают многомодульную основную камеру, венцом которой станет 50-мегапкисельный или 108-мегапиксельный датчик изображения. Также отметим 120-герцевый дисплей Super AMOLED формата Full HD+, защиту от брызг класса IP53 и сканер отпечатков пальцев на правом торце корпуса.

анонсы и реклама
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Стоимость Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge пока что не уточняется. Ещё небольшая вероятность, что смартфон будет анонсирован в 2021 году. Но куда больше шансов увидеть модель уже в следующем году. Если так, то презентация пройдёт в первом квартале. Вне зависимости от даты анонса на рынке герой заметки появится не с MIUI 13, а с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 12.

#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Флагманы Xiaomi 2020 года впервые получили MIUI 12.5 на Android 12
Игрофон Xiaomi сохраняет звание самого производительного в мире смартфона
Следующий смартфон Black Shark будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony Xperia 5 III поступает в продажу в России по сниженной цене и с наушниками в подарок
+
Глава Intel считает, что компания лишь одолжила AMD долю рынка
64
Российские геймеры переходят на недорогие GeForce GTX 1650/1050 Ti и бюджетную GeForce GT 1030
34
Доходы майнеров Эфира на видеокартах ощутимо выросли после подорожания криптовалюты до $4700
18
Эксперты РБК назвали 5 криптовалют, которые в ближайшее время могут сильно подешеветь
10
Nvidia представила официальные характеристики GeForce RTX 2060 12GB
21
Анонсирован Honor 60 – старый процессор, старые камеры и новая прошивка по цене от $425
+
В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
25
Американская компания Arcflash Labs запустила в продажу винтовку Гаусса
12
Майнер InnoSilicon A11 Pro за $27 000 равен по хешрейту 32 GeForce RTX 3060 и окупается за 8.5 мес
31
Эфир подорожал на 9% за сутки, а эксперты РБК ожидают новых ценовых рекордов в ближайшие дни
4
Глобальный Xiaomi Redmi Note 11 Pro получит две версии с чипом Snapdragon и 50-МП камерой
+
Арнольд Шварценеггер появится в World of Tanks в рамках красочного новогоднего события
5
Энтузиаст раскрыл потенциал Cyberpunk 2077, добавив 50 графических модов и запустив игру в 4К
5
NVIDIA рассчитывает на улучшение ситуации с доступностью видеокарт через год
32
YouTube борется с методами раскрытия количества дизлайков
51
Процессор Intel Core i3-12100 опережает AMD Ryzen 3 3300X
56
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился более чем в четыре раза за неполных две недели
13
Дефицит Playstation 5 привел к ограблениям и воровству приставок у частных лиц
31
Долгожданная вторая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft уже доступна для установки
+

Популярные статьи

Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
235
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
136
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
28
О проблемах современных компьютерных корпусов
125
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
135
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
56
Игры на мобильных чипах NVIDIA в десктопных видеокартах: N17E-G2 вместо GP104 - это возможно
32
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
14
Кибернеделя в магазине ключей KeysOff – Windows 10 всего $7 и Office 2021 за $35 со скидкой до 62%
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Черные люди в черном городе
1

Сейчас обсуждают

Leff
23:48
Неплохо бы сообщить всем конторам, которые корпуса с шумоизоляцией делают: выяснилось наконец - что им нужно, а что нет.))
О проблемах современных компьютерных корпусов
ev_rus
23:47
3050 по производительности будет как старая 2060 (первоначальная), куда ей 4Гб, людей смешить в наше время? Когда игр уже прилично которые в 1080р на максимальных потребляют 6+Гб.
GeForce RTX 3050 может получить 8 Гб памяти 3072 ядер CUDA и станет конкурентом Intel ARC A380
ev_rus
23:43
Со след года 6Гб памяти будет на борту только бюджетных карт, в т.ч. в ноутах. Если карта близка к среднему уровню уже будут ставить минимум 8Гб.
GeForce RTX 3050 получит 8 ГБ видеопамяти
32Влад32
23:43
Точно, план Даллеса в действии...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
32Влад32
23:40
К сожалению, у нас можно убиться возле подъезда сосулькой с нечищеной крыши.
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Magnum79
23:39
Это не ютуб. Это плагиат со стима. Всё жду, когда же его уже за жопу возьмут. А то люди там пишут, а он тут денежку добывает. И отзыв этот, кстати, дурацкий. Сказать, что в м3 "нечего делать" мог тол...
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Продолжение о черных делах
Taketon
23:37
Не спеши комментировать не вникнув в суть)))) Когда ты скачал тебе же нужен будет проигрыватель? Ну и главное СУТЬ вопроса, что лучше иметь оффлайн библиотеку или онлайн.
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Leff
23:36
"... говно ...оба говно" - Весомо конечно, шо пздц.))
О проблемах современных компьютерных корпусов
Evgeny Anpilogov
23:35
http://radio.garden/visit/moscow/MQfEnBji
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
warmuza
23:34
Статья - это просто обрамление ссылок на ситилинк.
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем