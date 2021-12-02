Анонс должен состояться в первом квартале 2021 года.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Xiaomi планирует представить ещё один смартфон с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 120 Вт, что пока является рекордом. Грядущая модель называется Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge.

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Смартфон будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. Пользователи смогут полностью зарядить её с помощью 120-ваттного адаптера питания приблизительно за 15 минут. Это мы видели в Xiaomi MIX 4, который был представлен в августе нынешнего года и всё ещё является эксклюзивом для Китая. Что интересно, Xiaomi Mi 10 Ultra, который тоже оснащается аккумулятор на 4500 мА*ч и поддерживает 120-ваттную зарядку, полностью «заправляется» более чем за 20 минут. Его выпустили в конце лета года минувшего.

В Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge мы увидим мобильный процессор Dimensity 920, выполненный по нормам 6-нанометровой технологии. Однокристальная система поддерживает сети пятого поколения и будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR4x. Тип встроенного флеш-модуля – UFS 2.2.

Смартфону обещают многомодульную основную камеру, венцом которой станет 50-мегапкисельный или 108-мегапиксельный датчик изображения. Также отметим 120-герцевый дисплей Super AMOLED формата Full HD+, защиту от брызг класса IP53 и сканер отпечатков пальцев на правом торце корпуса.

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Стоимость Xiaomi Redmi Note 11i Hypercharge пока что не уточняется. Ещё небольшая вероятность, что смартфон будет анонсирован в 2021 году. Но куда больше шансов увидеть модель уже в следующем году. Если так, то презентация пройдёт в первом квартале. Вне зависимости от даты анонса на рынке герой заметки появится не с MIUI 13, а с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 12.