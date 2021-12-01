Первые смартфон может появиться 9 декабря.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

13 брендов официально анонсировали флагманские смартфоны, которые оснащаются мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1, представленным сегодня утром на Snapdragon Tech Summit 2021. Естественно, пока речь идёт лишь о предварительном анонсе, но полноценные презентации начнутся со следующей недели.

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Генеральный директор Xiaomi первым среди всех CEO выступил с официальным заявлением. Он отметил, что Xiaomi 12 станет тем флагманом, в котором состоится дебют Snapdragon 8 Gen1, как в прошлом году Snapdragon 888 впервые появился в Xiaomi Mi 11.

Однако, спустя несколько минут компания Motorola заявила, что она первой представит модель со Snapdragon 8 Gen1 на борту. Это будет Motorola Edge X. Причём американский бренд даже дату презентации смартфона назвал – 9 декабря 2021 года. Когда появится Xiaomi 12, до сих пор неизвестно.

Китайская компания Realme поступила умнее. Она в своём постере указала, что Realme GT 2 Pro станет одним из первых флагманов на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Его презентация состоится лишь в первом квартале 2022 года. По предварительным данным, в январе.

Производитель игровых смартфонов Black Shark Technology тоже стал в очередь. Компания просто заявила, что выпустит геймерскую модель с новым мобильным чипсетом Qualcomm. Когда это случится – неизвестно. Называться будет устройство Black Shark 5.

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ZTE, OnePlus, Vivo, OPPO, Nubia, Honor, Sony, Sharp и iQOO также отметились предварительными анонсами. Сейчас всё идёт к тому, что Xiaomi и Motorola будут решать, кто из них первой анонсирует дебютную модель флагманского уровня на процессоре Snapdragon 8 Gen1. Подавляющее большинство флагманов нового поколения появится уже в начале первого квартал следующего года.