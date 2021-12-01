Анонс первых смартфонов состоится уже сегодня.

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Компания Qualcomm анонсировала в рамках Snapdragon Tech Summit 2021 свой новый флагманский процессор для смартфонов топового уровня. Чипсет называется Snapdragon 8 Gen1 и является преемником модели Snapdragon 888. В течение дня мы увидим несколько предварительных анонсов первых смартфонов с новой однокристальной системой.

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Snapdragon 8 Gen1 выполнен по нормам 4-нанометрового технологического процесса. Prime-ядро Cortex-X2 имеет пиковую частоту 3 ГГц, что является рекордом для всех ядер Cortex-X. Также в состав CPU вошло три «больших» ядра Cortex-A710 и четыре «маленьких» Cortex-A510. Их частоты составляют 2,5 ГГц и 1,8 ГГц соответственно.

Производитель заявляет, что новая компоновка даёт возможность на 20% увеличить производительность и на 30% снизить энергопотребление. Всё это приводится в сравнении с прошлогодним флагманским процессором Snapdragon 888, который изготовлен по 5-нанометровой технологии.

Новое изделие получило графический ускоритель Adreno, точная модель которого не уточняется. В сравнении с Adreno 660 у Snapdragon 888 производительность нового GPU выросла на 30%, а энергоэффективность – на 25%. Ещё одной фишкой является новая функция технологии Elite Gaming, которая отвечает за обеспечение баланса между производительностью и энергоэффективностью.

Естественно, в Snapdragon 8 Gen1 установлен модем с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Плата называется Snapdragon X65 5G. Максимальная скорость передачи данных составляет 10 Гбит/сек. В смартфонах с новой SoC мы сможем увидеть 144-герцевые дисплеи с максимальным разрешением WQHD+, оперативную память стандарта LPPDR5 и поддержку съёмки видео в 8K UHD с HDR. Также отметим сигнальный процессор нового поколения, улучшенный движок AI Engine и быструю зарядку Quick Charge 5.

Массовое производство Snapdragon 8 Gen1 уже стартовало. Как мы отметили в начале новости, в течение дня многие компании анонсируют свои первые смартфоны с новой однокристальной системой. Полноценные презентации первых флагманов ожидаются до конца декабря, а продажи стартуют уже в 2022 году.

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В 2021 году самым доступным смартфоном на процессоре Snapdragon 888 был Xiaomi Redmi K40 Pro. Его стоимость в базовой модификации памяти по курсу на момент премьеры составила 435 долларов. Ожидается, что таких дешёвых моделей на Snapdragon 8 Gen1 мы не увидим.