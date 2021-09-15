Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Чуть более месяца понадобилось планшетному компьютеру Xiaomi Mi Pad 5, чтобы после китайской премьеры дебютировать в Европе. Но называется новинка уже просто Xiaomi Pad 5.

реклама

Модель оборудована 11-дюймовым дисплеем IPS формата WQHD+ с разрешением 2560 x 1600 точек. Габаритные размеры корпуса составляют 254,69 x 166,25 x 6,85 мм, а масса – примерно 0,5 кг. На лицевой стороне планшета установлена фронтальная камера, которая построена на базе скромного 5-мегапиксельного датчика изображения.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Несмотря на то, что площадка основной камеры исполнена в стиле Xiaomi Mi 11, содержит она не три модуля, а только один. Он имеет разрешение 13 Мп. В арсенал новинки также вошло четыре стереофонических динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Аппаратным базисом Xiaomi Pad 5 служит мобильный процессор Snapdragon 860. Чип выполнен по нормам 7-нанометровой технологии. Он имеет графику Adreno 640 и ядра Kryo 485 с частотой до 2,96 ГГц. Однокристальная система используется только в смартфоне POCO X3 Pro, где дополняется модемом с поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения. Новинка же доступна исключительно в модификации Wi-Fi only.

реклама

Планшетный компьютер оборудован аккумулятором ёмкостью 8720 мА*ч. Модель поддерживает 30-ваттную быструю зарядку по проводу, но только 22,5-ваттный адаптер питания войдёт в комплект поставки. Программной оболочкой служит фирменная прошивка MIUI for Pad. Это та же MIUI 12.5, но с несколькими новыми функциями для раскрытия всего потенциала большого экрана. Версия операционной системы – Android 11.

В Китае стоимость планшета стартует с отметки 310 долларов. В Европе Xiaomi Pad 5 в модификациях со 128 ГБ и 256 ГБ пользовательской памяти компания оценила в 349 евро и 399 евро соответственно. На выбор пользователям будут доступным расцветки Pearl Gray и Pearl White. Увы, чехлы Xiaomi официально продавать в Европе не будет. Но все желающие смогут приобрести стилус стоимостью 99 евро.