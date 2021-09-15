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Анонс Xiaomi Mi 11T Pro – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и экран AMOLED 120 Гц по цене от 649 евро

А первые покупатели получает скидку 50 евро.
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Как и ожидалось, компания Xiaomi провела презентацию флагманского смартфона 11T Pro. Это первая новинка, которая лишилась брендинга Mi в Европе. Смартфон может похвастаться лучшим дисплеем на рынке по версии DisplayMate, мощным процессором и сверхбыстрой зарядкой.

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Xiaomi 11T Pro оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888, которая дополняется 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Наконец-то производитель в нашем регионе представил относительно недорогую модель с 12 ГБ ОЗУ. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ в базовой модификации, а в топовой и продвинутой конфигурациях объём увеличен в два раза.

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Одной из фишек новинки стал дисплей. В его основе лежит панель AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Она получила оценку A+ от DisplayMate. Экран имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 2400 x 1080 точек. На WQHD+ компания не расщедрилась.

Панель поддерживает HDR10+, Dolby Vision, TrueColor, Sunlight Mode 3.0 и Reading Mode 3.0. Коэффициент контрастности – 5 000 000 к 1. Частота опроса сенсорного слоя составляет 480 Гц. В небольшом отверстии по центру вверху расположена фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

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Вместе с дисплеем к списку основных особенностей Xiaomi 11T Pro причислили аккумулятор. Он поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 120 Вт. Первым смартфоном со 120-ваттной подзарядкой стал Xiaomi Mi 10 Ultra. С момента его анонса прошло более года, но до сих пор более 120 Вт остаются рекордным значением. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, который не изменился в сравнении с Mi 10T Pro, заряжается полностью за 17 минут. К слову, АКБ разделяется на две ячейки по 2500 мА*ч.

В основной камере всё относительно скромно. Новинка осталась без полноценного телеобъектива, которого не было и в предыдущем поколении. Его место занял блок TeleMacro на 5 Мп. Разрешение главного модуля составляет 108 Мп, а ультра-широкоугольного – 8 Мп.

Xiaomi 11T Pro получил стереофонические динамики Harman / Kardon с поддержкой Dolby Atmos, боковой биометрический сенсор, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержку сетей 5G, NFC, ИК-порт и стекло Gorilla Glass последнего поколения. Работать из коробки новинка будет на прошивке MIUI 12.5 с операционной системой Android 11.

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Пользователи смогут выбирать между расцветками Meteorite Gray, Moonlight White и Celestial Blue. Стоимость версий 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ составила соответственно 649 евро, 699 евро и 749 евро. При этом первые покупатели смогут сэкономить 50 евро. Но только на базовой модификации. В течение суток после старта продаж вариант 8/128 ГБ будет доступен по цене лишь 599 евро.

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