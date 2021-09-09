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Компания Realme сегодня, 9 сентября, анонсировала смартфон среднебюджетного уровня и свой первый планшетный компьютер. Но на этом новинки не закончились. Ещё один умный телефон пополнил ассортимент производителя из Поднебесной. Он называется Realme 8i.

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Смартфон оборудован 12-нанометровой однокристальной системой Helio G96. Это дебют нового мобильного процессора MediaTek. Он дополнен 4 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и 6 ГБ в топовой. Вместимость встроенного хранилища составляет 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. Есть и слот под microSD. Заявлена поддержка технологии Dymanic RAM Extension, которая позволяет увеличить объём ОЗУ на 5 ГБ, то есть до 11 ГБ в топовой комплектации.

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Realme 8i получил 6,6-дюймовый дисплей IPS LCD с разрешением FHD+. Панель может похвастаться 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц. В небольшом отверстии расположена фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой технологии распознавания лиц.

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Новинка получила тройную основную камеру. Разрешение главного модуля составило 50 Мп. Он включает оптику с апертурой f/1,8. Также в камере задействована пара 2-мегапиксельных блоков со светосилой f/2,4, без которых можно было спокойно обойтись.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. В комплект поставки входит 18-ваттный адаптер питания. Также отметим USB-C, выход под наушники, боковой биометрический сканер и операционную систему Android 11, дополненную программным обеспечением Realme UI 2.0.

Продажи смартфона начнутся 14 сентября. Стоимость модификаций 4/64 ГБ и 6/128 ГБ составила 190 долларов и 215 долларов соответственно. Realme 8i поступит на рынок в двух расцветках корпуса, которые называются Space Purple и Space Black.