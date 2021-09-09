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Китайская компания Realme провела большую презентацию, в рамках которой анонсировала два смартфона и планшетный компьютер. Главная новинка – модель Realme 8s 5G. Это первый в мире телефон, оснащённый однокристальной системой Dimensity 810.

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Чип компании MediaTek выполняется по 7-нанометровой технологии, имеет ядра с частотой до 2,4 ГГц и графический контроллер Mali-G57. Мобильный процессор дополнен памятью типа LPDDR4x в объём 6 ГБ или 8 ГБ, а вместимость встроенного накопителя вне зависимости от модификации составила 128 ГБ. Но есть независимый слот для карты microSD. За счёт технологии Dynamic RAM Expansion объём ОЗУ увеличивается сразу до 13 ГБ.

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Спереди в Realme 8s 5G установлен дисплей LCD формата FHD+. Он имеет диагональ 6,5 дюйма, небольшое отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры и поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц. Биометрический сенсор отправили на правый торец.

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С основной камерой всё скромно. Она имеет разрешение 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Первый дополнительный модуль используется для макросъёмки, а второй здесь нужен для размытия фона и получения эффекта боке при использовании портретного режима. В целом, производитель мог бы обойтись лишь одной 64-мегапиксельной камерой, но тренды же…

Подсистема питания в Realme 8s 5G представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Он поддерживает 33-ваттную быструю зарядку, в то время как адаптер питания соответствующей мощности входит в комплект поставки. Это радует. Из прочего отметим Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и USB-C. Европейская версия, которая должна будет появиться в течение осени, обзаведётся чипом NFC.

Новинка поступит в продажу уже 13 сентября в расцветках Universe Blue и Universe Purple с предустановленной прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. Стоимость Realme 8s 5G в модификациях с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти составила 245 долларов и 270 долларов соответственно.