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Вместе со смартфоном Realme 8s 5G на процессоре MediaTek Dimensity 810 китайская компания анонсировала свой дебютный планшетный компьютер. Новинка называется просто Realme Pad. Она появится на рынке ровно через неделю.

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Модель оснащается 10,4-дюймовым дисплеем, в основе которого лежит жидкокристаллическая панель формата WUXGA+ с разрешением 1200 x 2000 точек. Экран занимает примерно 82,5% лицевой стороны. Одной из главных фишек новинки стала толщина – всего лишь 6,9 мм.

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Realme Pad оснащается мобильным процессором Helio G80. Назвать его новым сложно. Чип дебютировал в прошлом году в Redmi 9. Однокристальная система выполняется по нормам 12-нанометровой технологии, поддерживает мобильные сети четвёртого поколения и работает в паре с 3-4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 32 ГБ или 64 ГБ.

Планшет получил по одной 8-мегапиксельной камере спереди и сзади. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 7100 мА*ч. Модель поддерживает 18-ваттную быструю зарядку и может использоваться в качестве универсальной мобильной батареи. Также отметим четыре динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, Wi-Fi, Bluetooth и USB-C.

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Старт продаж планшетного компьютера запланирован на 16 сентября 2021 года. Он поступит на рынок с прошивкой Realme UI for Pad и операционной системой Android 11 в расцветках Real Gold и Realm Grey. Стоимость Realme Pad с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64 ГБ составила 245 долларов. Эта версия доступна исключительно с поддержкой сетей LTE. Базовая модификация предлагает 3 ГБ ОЗУ и хранилище на 32 ГБ. Вариант Wi-Fi only оценён в 190 долларов, а за поддержку LTE нужно доплатить ещё 25 долларов.