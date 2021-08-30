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В середине мая 2021 года компания ASUS представила флагманский смартфон ZenFone 8 Flip. Как и модели двух предыдущих поколений, новинка получила откидную камеру, которую можно использовать в качестве как основной, так и фронтальной. Сейчас модель в России предлагается с большой скидкой.

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Купить ASUS ZenFone 8 Flip в магазине «Ситилинк» можно со скидкой 8 000 рублей. В России смартфон продаётся в топовой модификации, которой предположено 8 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-модуль вместимостью 256 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость составила 69 990 рублей. Однако, сейчас майская новинка предлагается примерно за 62 000 рублей.

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В «Ситилинк» цена смартфона упала до 65 690 рублей. Сэкономить ещё 3 500 рублей можно с промокодом ASUSBTS5. Для активации купона нужно оформить заказ через терминал или сайт. Воспользоваться специальным предложением могут только физические лица.

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Напомним, ASUS ZenFone 8 Flip оборудован топовой однокристальной системой Snapdragon 888 и большой аккумуляторной батарей ёмкостью 5000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой. Камера смартфона вобрала в себя три универсальных модуля: главный на 64 Мп, ультра-широкоугольный на 12 Мп и телефото на 8 Мп. Есть поддержка 4K UHD при 30-120 FPS и 8K UHD при 30 FPS, но ни один из модулей не получил оптической стабилизации изображения.

Модель оснащается 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором. Экран поддерживает HDR10+ и частоту обновления 90 Гц. Корпус смартфона сделан из стекла Gorilla Glass 6 (спереди), Gorilla Glass 3 (сзади) и алюминиевого каркаса. Работает ASUS ZenFone 8 Flip на базе ОС Android 11 с фирменной прошивкой ZenUI 8.