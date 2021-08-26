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Xiaomi представила 4K-телевизоры Mi TV 5X диагональю до 55” по цене от $430

Выпущены модели диагональю 43", 50" и 55".
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Китайская компания Xiaomi расширила линейку умных телевизоров ещё тремя моделями, которые вышли в рамках серии Mi TV 5X. Новинки имеют идентичные технические характеристики, а отличаются лишь диагональю дисплея, мощностью динамиков и стоимостью.

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Все три модели оборудованы панелями формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Диагональ составляет 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Телевизоры поддерживают 94-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3, Dolby Vision, HDR, HDR10+, HLG, Vivid Picture Engine.

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В новинках установлены стереофонические динамики. Их мощность в 50-дюймовой и 55-дюймовой моделях составляет по 40 Вт, а в самой компактной – 30 Вт. Но для всех заявлена поддержка технологий Dolby Atmos и DTS-HD.

Xiaomi Mi TV 5X заключены в тонкий металлический корпус. На изображении выше вы можете видеть, что рамки с трёх сторон почти незаметны. Но площадь полезного пространства производитель не указал. Это странно, т.к. обычно китайские компании не забывают похвастаться этим показателем.

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Что до интерфейсов, на борту есть всё необходимое. В частности, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.0, выход для подключения проводных наушников, порт Ethernet, два USB Type-A, оптический порт, вход AV и сразу три разъёма HDMI версии v2.1, что делает телевизоры прекрасным решением для подключения игровых приставок Sony и Microsoft последнего поколения.

В новинках установлен процессор с четырьмя ядрами Cortex-A55 и графическим контроллером Mali-G52 MP2. Однокристальная система дополнена 2 ГБ оперативной памяти, а для установки дополнительного программного обеспечения предусмотрен встроенный флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ.

Xiaomi Mi TV 5X работают под управлением операционной системы Android TV, дополненной прошивкой PatchWall UI. Стоимость 43-дюймовой модели составила 430 долларов. Телевизоры диагональю 50 дюймов и 55 дюймов китайская компания оценила соответственно в 565 долларов и 645 долларов.

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