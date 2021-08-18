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Сегодня мы писали о том, что компания Realme представила свой первый ноутбук и объявила о выходе на европейский рынок смартфона GT Master. Также производитель анонсировал глобальную версию ещё одного умного телефона, который ранее был доступен только в Китае. Вторая новинка называется Realme GT Explorer Master.

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Смартфон оснащается более производительным мобильным процессором, чем обычная версия Master. Вместо Snapdragon 778G компания использует однокристальную систему Snapdragon 870. Она поддерживает сети 5G, имеет графику Adreno 650 и CPU с частотой до 3,2 ГГц.

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На лицевой стороне Realme GT Explorer Master установлен 6,55-дюймовый дисплей. Он построен на базе Super AMOLED матрицы, которая имеет разрешение FHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Панель соответствует стандарту HDR10+, а прикрывает её стекло Gorilla Glass 5.

Новинка получила тройную основную камеру. В главном модуле установлен сенсор на 50 Мп типа 1/1,56 дюйма, а в ультра-широкоугольном – на 16 Мп. Угол захвата изображения – 123 градуса. Смартфон получил оптическую стабилизацию и возможность съёмки 4K-видео с частотой кадров 60 FPS. При этом телеобъектива у него нет. Третий модуль имеет разрешение 2 Мп и используется для макросъёмки.

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Аккумуляторная батарея характеризуется ёмкостью 4500 мА*ч. Производитель заявляет, что с нуля до 50% АКБ заряжается за 13 минут. «Взять» вторые 50% можно ещё за 20 минут. Прочие параметры новинки включают в себя подэкранный дактилоскоп, стереодинамики, NFC, Bluetooth / Wi-Fi и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Глобальная версия Realme GT Explorer Master поступит в продажу в двух модификациях памяти. Стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ составила 499 долларов. Вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценили в 549 долларов. На рынке новинка появится с прошивкой Realme UI 2.0 и ОС Android 11.