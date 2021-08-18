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Китайская компания анонсировала сразу два новых ноутбука в рамках серии Realme Book. Это первые мобильные компьютеры бренда. Обе новинки представлены в Китае, но на сегодня производитель запланировал ещё два мероприятия – в Европе и Индии.

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Realme Book оснащают дисплеем с соотношением сторон 3 к 2 и разрешением 2160 x 1440 точек. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass неизвестного поколения. Пиковая яркость панели составляет 400 нит. Обе версии ноутбука оснащены 14-дюймовым экраном со 100-процентным охватом цветовой гаммы sRGB и площадью полезного пространства 90%.

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Модели мобильных процессоров компания не отмечает. Известно только, что базовая версия получила чип Core i3, а топовая – Core i5. В обоих случаях используются CPU одиннадцатого поколения с графикой Iris XE. В арсенал вошло до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и SSD-накопитель вместимостью 512 ГБ вне зависимости от комплектации.

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Realme Book имеет разъём USB Type-C (USB 3), USB Type-C (USB 4/Thunderbolt), USB-A (USB 3) и разъём для подключения проводных наушников. На борту также есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Из остального отметим металлический корпус толщиной 14,9 мм, клавиатуру с подсветкой, стереофонические динамики, систему охлаждения с двумя вентиляторами и до 11 часов работы без подзарядки. За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 54 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. За полчаса можно восполнить заряд АКБ на 50% с нуля.

Старт продаж новых ноутбуков запланирован в Китае на 25 августа 2021 года. Стоимость версии на базе чипа Intel Core i3 не уточняется. Версия с Intel Core i5 доступна в модификациях с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти при SSD объёмом 512 ГБ по цене 660 долларов и 725 долларов соответственно.