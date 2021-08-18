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Компания Realme объявила о старте продаж в Европе и других регионах смартфона среднего класса Realme GT Master. Новинка постарается навязать конкуренцию POCO X3 Pro в первые дни появления на рынке за счёт скидки в размере 150 евро.

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Смартфон оборудован 6,43-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешение FHD+. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц. Под экраном расположен сенсор, который отвечает за сканирования отпечатка пальца, а в небольшом отверстии установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Её тоже можно использовать для снятия блокировки за счёт поддержки технологии распознавания лиц.

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В основной камере применяется три модуля, но без одного можно было обойтись. Речь о 2-мегапиксельном блоке для макросъёмки. Разрешение главной и сверхширкоуогольной камер составило 64 Мп и 8 Мп соответственно. Угол захвата последней – 119 градусов. Realme GT Master не имеет оптической стабилизации изображения, но при этом может снимать видеоматериалы в 4K UHD. Правда, только при 30 FPS. Поддержка 60 FPS тоже есть, но для этого разрешение нужно уменьшить до 1080p.

Аппаратная платформа новинки строится вокруг первого 6-нанометрового процессора компании Qualcomm. Однокристальная система называется Snapdragon 778G. Она имеет пиковую частоту 2,4 ГГц и графическое ядро Adreno 642L. Европейская версия смартфона доступна в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

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В Realme GT Master установлен аккумулятор ёмкостью 4300 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Полностью батарея заряжается за полчаса. Прочие параметры новинки включают выход для наушников, NFC, Wi-Fi / Bluetooth и USB-C. Программной платформой выступает операционная система Android 11, дополненная прошивкой Realme UI 2.0.

В Европе Realme GT будет продаваться по цене от 349 евро за базовую модификацию памяти. В некоторых странах на старте продаж купить смартфон можно будет за 199 евро. Кроме того, первые 200 покупателей в подарок получат наушники Realme Buds Air 2 Neo. Белая версия будет доступна для покупки с 30 августа, а серая и чёрная – с 3 сентября.

Купить глобальную версию Realme GT Master на AliExpress можно будет осенью по цене 399 долларов и 449 долларов за конфигурации 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. О российской презентации новинки будет объявлено позже.