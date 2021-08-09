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Недавно стало известно, что китайский блогер, опубликовавший обзор Xiaomi Mi 10 Ultra незадолго до анонса смартфона, был оштрафован на 155 000 долларов (1 млн юаней). Руководство компании вновь в ярости из-за слива информации о грядущей новинке Xiaomi Mi MIX 4.

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В течение недели многие источники публиковали полную информацию о смартфоне. Мы уже бросили это дело, ведь основные технические характеристики уже известны, а новые «утечки» ничего секретного не раскрывают. Но после одной из них руководство китайской компании пришло в бешенство. Об этом сообщил сетевой информатор Ice universe.

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Инсайдер заявил, что после одной из сегодняшних публикаций технических характеристик Xiaomi Mi MIX 4 у топ-менеджмента закончилось терпение. Компания намерена найти пользователя, который нарушил соглашение о неразглашении информации о предстоящей новинке. Его могут оштрафовать на 1 млн долларов.

Заметим, что в случае с публикацией обзора Xiaomi Mi 10 Ultra с нарушением эмбарго компания тоже хотела оштрафовать китайского блогера на 1 млн долларов. В итоге сумму уменьшили примерно в шесть раз, до 155 000 долларов.

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Напомним, Xiaomi Mi MIX 4 представят уже завтра, 10 августа 2021 года. Мероприятие начнётся в 14-30 МСК. Смартфон станет главной новинкой компании из Пекина. Помимо него будут представлен планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 5 и панели Mi TV на базе матриц OLED.

Презентация Xiaomi станет начала большого марафона новинок. На следующей день компания Samsung представит наушники, смартфоны часы и два игровых смартфона. А ещё через день Honor покажет свои новинки. Их будет показано, как минимум три: смартфоны X20 и Magic 3, а также первый в мире планшетный компьютер на базе однокристальной системы Dimensity 1300.

Что касается Xiaomi Mi MIX 4, он получит стереодинамики, аккумулятор ёмкостью около 5000 мА*ч с быстрой зарядкой (возможно, 120 Вт) и тройную основную камеру, венцом которой станет 108-мегапиксельный датчик изображения. Грядущая новинка станет первым в мире смартфоном на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888+ и первой моделью Xiaomi со встроенной в дисплей камерой для селфи.