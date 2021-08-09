В России появились наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro стоимостью 7 490 рублей
Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж на российском рынке новых полностью беспроводных наушников. Традиционно, модель отличается очень длинным названием – Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Доступна новинка только в чёрной расцветке корпуса.
реклама
По словам производителя, аксессуар был создан с целью обеспечить качественный звук для пользователей. Он отличается при этом и комфортом ношения. Новинка получила поддержку кодека LHDC для передачи большего количества деталей в сравнении с SBC или AAC.
Независимые модули имеют систему активного подавления шума. Для её реализации используется сразу три микрофона в каждом наушнике. Производитель заявляет так называемый «прозрачный режим», когда звуки окружающей среды не фильтруются.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro могут проработать без подзарядки 30 часов. Естественно, речь идёт об автономной работе с учётом зарядного футляра. Также отмечается поддержка быстрой зарядки, когда 10 минут нахождения в кейсе превращаются в полтора часа воспроизведения музыки. Футляр же можно зарядить как по проводу, так и беспроводным путём. Во втором случае нужно использовать любой адаптер питания, который поддерживает технологию Qi.
реклама
Купить Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro уже можно. Официальная рекомендованная производителем стоимость полностью беспроводных наушников составила 7 490 рублей.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила