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В России появились наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro стоимостью 7 490 рублей

Они поддерживают систему активного шумодава.
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Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж на российском рынке новых полностью беспроводных наушников. Традиционно, модель отличается очень длинным названием – Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Доступна новинка только в чёрной расцветке корпуса.

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По словам производителя, аксессуар был создан с целью обеспечить качественный звук для пользователей. Он отличается при этом и комфортом ношения. Новинка получила поддержку кодека LHDC для передачи большего количества деталей в сравнении с SBC или AAC.

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Независимые модули имеют систему активного подавления шума. Для её реализации используется сразу три микрофона в каждом наушнике. Производитель заявляет так называемый «прозрачный режим», когда звуки окружающей среды не фильтруются.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro могут проработать без подзарядки 30 часов. Естественно, речь идёт об автономной работе с учётом зарядного футляра. Также отмечается поддержка быстрой зарядки, когда 10 минут нахождения в кейсе превращаются в полтора часа воспроизведения музыки. Футляр же можно зарядить как по проводу, так и беспроводным путём. Во втором случае нужно использовать любой адаптер питания, который поддерживает технологию Qi.

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Купить Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro уже можно. Официальная рекомендованная производителем стоимость полностью беспроводных наушников составила 7 490 рублей.

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