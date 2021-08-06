Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi уже в начале следующей недели представит смартфон Mi MIX 4. У него будет немало фишек, из-за которых модель разрабатывалась в течение трёх лет. Но главная особенность – однокристальная система Snapdragon 888+, выполненная по нормам 5-нанометровой технологии. Xiaomi Mi MIX 4 за четыре дня до премьеры прошёл тест на производительность в Geekbench… И не удивил.

реклама

Snapdragon 888 – самый мощный мобильный процессор в настоящее время. Смартфоны на его базе в AnTuTu выдают результаты на уровне 850 000 баллов. Но недавно Honor Magic 3 в бенчмарке набрал менее 800 000 пунктов, хотя на борту он несёт Snapdragon 888+.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Версия Plus от оригинальной модели отличается лишь в одном. Её Prime-ядро Cortex-X1 работает на максимальной частоте 2,995 МГц. Пиковая частота у Snapdragon 888 составляет 2,84 ГГц. Остальные технические характеристики идентичные.

реклама

Xiaomi Mi MIX 4 в бенчмарке Geekbench 5 набрал лишь 857 баллов в тесте всех ядер. В многопоточном режиме его результат составил 2995 баллов. Программное обеспечение подтверждает, что смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11.

Заметим, что в одноядерном режиме даже Snapdragon 888 оказался лучше. Для сравнения, смартфон Samsung Galaxy S21 в модификации с процессором Qualcomm набрал в режиме Single-Core 912 пунктов. В тесте с использованием всех ядер его результат составил 2982 балла.

В завершение добавим, что Xiaomi Mi MIX 4 станет первым смартфоном китайской компании, который сможет похвастаться встроенной в дисплей фронтальной камерой. Параметры основной камеры пока что не раскрываются, но она точно будет массивной. Это вы можете увидеть на фотографии, на которой запечатлён большой постер смартфона.

Грядущей новинке также обещают прошивку MIUI 12.5, аккумулятор ёмкостью около 5000 мА*ч и керамический корпус. Вместе со смартфоном китайская компания представит планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 5 и телевизоры OLED нового поколения.