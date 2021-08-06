Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся

Как и планировалось, в блокчейн-сети Ethereum вышло обновление London.
[ ] для раздела Блоги
21
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как и планировалось, в блокчейн-сети Ethereum вышло обновление London. Оно добавят ряд серъёзных изменений, включая новый механизм начисления комиссий за выполняемые транзакции. Повлияло ли прямо это на курс, непонятно, но всё же стоимость криптовалюты впервые за несколько месяцев перевалила за 2 800 долларов. Правда, сегодня утром цена немного снизилась и сейчас составляет чуть более 2 780 долларов.

реклама

Ключевое новшество – внедрение обновлённой системы начисления комиссии за транзакции. Именно это нововведение долгое время будоражило умы многим пользователям, поскольку даже самые ярые фанаты Ethereum выражали недовольство по поводу непредсказуемых комиссий. Всплеск интереса к нефинансовым токенам только ухудшил ситуацию.

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Хардфорк London включает пять предложений, которые должны улучшить Ethereum. Например, EIP-1559 изменяет механизм получения вознаграждения добытчиками криптовалют. Им предусмотрено сжигание части награды.

Новый хардфорк станет новым шагом к переходу на протокол Ethereum 2.0. Последний даст возможность масштабировать блокчейн, а также позволит повысить уровень удобства взаимодействия. Ключевая фишка Ethereum 2.0 заключается в переходе к системе Proof-of-Stake. Новый подход даст возможность отойти от применения энергоёмких решений для майнинга цифровой валюты.

реклама

Ещё одно предложение (EIP-3554) откладывает повышение сложности добычи криптовалюты. Это нужно для того, чтобы в связи с падением доходности майнинга добытчики криптовалюты активнее переходили на систему Proof-of-Stake. Новая дата – 1 декабря нынешнего года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ethereum
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
+
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
14
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
32
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
60

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
105
Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
91
Хардфорк London вызвал подорожание Эфира и неожиданный рост доходности майнинга на видеокартах
40
Видеокарты GeForce RTX 3060 вновь подешевели в Европе – за две недели цена упала на 80 долларов
23
DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
40
Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России
11
Microsoft начала блокировать нежелательное ПО на Windows 10 в автоматическом режиме
11
Илон Маск показал готовый запуску Starship с ракетой-носителем Super Heavy
2
NVIDIA готовит новый ускоритель RTX A2000 с низкопрофильным дизайном
5
Обещанный анонс видеокарты 3dfx Voodoo 6 не состоялся, а разработчики не знают правил правописания
21
Киберпанк-экшен The Ascent стал самым успешным релизом в истории небольшого издательства Curve Digital
4
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
54
Chernobylite полностью окупил затраты и начал приносить разработчикам прибыль
21
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
55
Послезавтра в DNS стартует распродажа игровых консолей Sony PlayStation 5 по приемлемым ценам
10
Игроки GTA Online часами сидят на одном месте ради получения опыта
7
Видеокарта AMD Radeon RX с чипом Navi21 и 8 ГБ памяти GDDR6 отметилась в User Benchmark
16
Стали известны системные требования тестовой версии Battlefield 2042
18
Видеокарты AMD продолжают дешеветь в Европе – стоимость упала на 20-105 евро за две недели
29
Steam опубликовал статистику по CPU и GPU за июль
6

Популярные статьи

20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
67
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
132
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
64
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
22
Лучшие программы для создания скриншотов и аддоны браузеров сохраняющие всю веб-страницу
10
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
+

Сейчас обсуждают

Renegade1979
11:59
Кто б еще как не членосос пригоженский в нашем земляке Баканове разбирался. Он сам ходячий сруцгэмир сто пудов. Даже есть хата в Ашдоде и радиошансон слушает
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Alexander Stolz
11:54
Версус уровня бичей, пздц. Зачем тратить время на просмотр ЭТОГО?))
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Леночка Николаевна
11:54
После обновления перестал работать экран,точнее не реагирует на касание ,что за фигня??? как устранить ошибку или вернуть прежнюю версию???(((( т
Прошивка MIUI 12.5 нарушила работу Xiaomi Redmi Note 8 Pro – торможения, сбои и потеря заряда
Renegade1979
11:53
Я тут с чела одного ржу... типа дошик местного ж производства. И должен стоить дешевле... а он вдвое дороже! Это сруцгэмир, бейба! https://www.youtube.com/watch?v=mzERKgYo_WU
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Alexander Stolz
11:51
Хрюкло, спок. Это шесть-семь минут рабочего времени при моей ЗП 145к (что далеко не самая высокая в том же упомянутом тобою Питере), так что обтекай. Вот только я предпочитаю рис)
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Филипп Киркоров
11:51
Вхзпзпзпзп:D
Хардфорк London вызвал подорожание Эфира и неожиданный рост доходности майнинга на видеокартах
ACDCOVER
11:50
Ты обычный терпило, читай мой пост выше чтоб расшатать свою половинку извилины для того, чтоб она начала хоть как-то работать. В восполенном влажными фантазиями мозге это сложная задача. Про статисти...
Видеокарт Nvidia RTX 3090 продано больше, чем всей серии Radeon RX 6000
Юрий Полкунов
11:49
Потом упадут, сейчас хайп
Российские цены новых процессоров Ryzen 7 5000G оказались сильно завышены и стартуют с 31 000 р
Renegade1979
11:49
Тупые клоуны питерские думают, что кругом продукция такое ж суррогатное дерьмо как их пресловутый "дошик", а сами гречку в глаза не видели. Дорого. Перловку пусть жрут
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Alexander Stolz
11:49
СБУ сейчас тебя за пятак схватит, ведь Кpiм це Украiна же, а ты про какой-то "русский мир" вещаешь, це зрада тотальна и генотьба.
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем