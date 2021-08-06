Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как и планировалось, в блокчейн-сети Ethereum вышло обновление London. Оно добавят ряд серъёзных изменений, включая новый механизм начисления комиссий за выполняемые транзакции. Повлияло ли прямо это на курс, непонятно, но всё же стоимость криптовалюты впервые за несколько месяцев перевалила за 2 800 долларов. Правда, сегодня утром цена немного снизилась и сейчас составляет чуть более 2 780 долларов.

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Ключевое новшество – внедрение обновлённой системы начисления комиссии за транзакции. Именно это нововведение долгое время будоражило умы многим пользователям, поскольку даже самые ярые фанаты Ethereum выражали недовольство по поводу непредсказуемых комиссий. Всплеск интереса к нефинансовым токенам только ухудшил ситуацию.

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Хардфорк London включает пять предложений, которые должны улучшить Ethereum. Например, EIP-1559 изменяет механизм получения вознаграждения добытчиками криптовалют. Им предусмотрено сжигание части награды.

Новый хардфорк станет новым шагом к переходу на протокол Ethereum 2.0. Последний даст возможность масштабировать блокчейн, а также позволит повысить уровень удобства взаимодействия. Ключевая фишка Ethereum 2.0 заключается в переходе к системе Proof-of-Stake. Новый подход даст возможность отойти от применения энергоёмких решений для майнинга цифровой валюты.

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Ещё одно предложение (EIP-3554) откладывает повышение сложности добычи криптовалюты. Это нужно для того, чтобы в связи с падением доходности майнинга добытчики криптовалюты активнее переходили на систему Proof-of-Stake. Новая дата – 1 декабря нынешнего года.