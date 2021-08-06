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Компания Xiaomi перенесла релиз программного обеспечения MIUI 13. Ожидалось, что прошивку представят в августе, а Xiaomi Mi MIX 4 станет первым смартфоном компании с предустановленной оболочкой MIUI 13. Но генеральный директор компании заявил, что релиз состоится в конце года. Тем не менее уже известно, что одиннадцать смартфонов первыми обновятся, и все они представляют флагманский сегмент.

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Компания уделит внимание топовым моделям последних двух поколений. Производитель намерен обновить Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11, а также их версии Pro и Ultra. Текущее поколение флагманов оборудовано процессором Snapdragon 888, а прошлое работает на Snapdragon 865.

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Не забудет производитель и о смартфонах серии Redmi K. Тут тоже в первых рядах обновятся флагманские модели двух последних поколений. В рамках семейства Redmi K40 китайская компания анонсировала четыре модели в первой половине этого года. Это Redmi K40 на Snapdragon 870, версии Pro и Pro+ на Snapdragon 888, а также Redmi K40 Gaming Edition с Dimensity 1200 на борту.

Кроме того, MIUI 13 станет доступна флагманам минувшего поколения, которые были представлены в 2020 году. Это Redmi K30 Pro и версия Zoom Edition. Обе оснащаются 7-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865.

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Программное обеспечение MIUI 13 выйдет на рынок уже с Android 12, но только для топовых моделей. Недорогие смартфоны китайской компании получат новую версию прошивки на базе операционной системы Android 11. Например, Redmi Note 10 Pro.

О новшествах оболочки пока что известно немного. Уже ясно, что MIUI 13 принесёт новый Центр управления, улучшенную систему жестового управления и функцию расширения оперативной памяти. По предварительной информации, за счёт использования пространства UFS-накопителя может будет увеличить объём ОЗУ на 3 ГБ.

Инсайдеры же до сих пор не могут выступить единым фронтом. Одни говорят, что все самые важные функции китайская компания Xiaomi уже интегрировала. Сделала она в это в MIUI 12.5 и MIUI 12. А теперь производитель будет заниматься оптимизацией программного обеспечения, на что нередко жаловались пользователи в течение этого и прошлого годов. Другие же информаторы уверены, что MIUI 13 станет самым масштабным апдейтом прошивки за всё время. Как будет на самом деле, покажет время.