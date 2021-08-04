Названы самые мощные смартфоны среднего уровня – Xiaomi Mi 11 Lite 5G стал лидером вновь
Вчера мы писали, что AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-моделей по итогам июля. Лидером среди топовых смартфонов стала игровой телефон Black Shark 4 Pro с процессором Snapdragon 888 под капотом. Второй топ-10 тоже возглавила модель компании Xiaomi.
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Но на этот раз Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Забегая наперёд, отметим, что версии с поддержкой сетей четвёртого поколения в топ-10 не попал. Лидер рейтинга набрал свыше 530 000 «попугаев». Он оборудован мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 780G, который выполняется по нормам 5-нанометровой технологии.
На второй строчке расположился Honor 50 Pro с 507 095 баллами в активе, а тройку замкнул Honor 50. Ему бенчмарк присудил чуть более 500 000 очков. Модели стали первым в мире смартфонами на базе 6-нанометрового однокристального процессора Snapdragon 778G.
Только первая тройка устройств смогла набрать в AnTuTu более 500 000 пунктов. Результат расположившейся на четвёртой строчке модели OPPO Reno6 5G составил 480 420 баллов. Он оборудован 6-нанометровой системой-на-чипе Dimensity 900.
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Пятёрку замыкает Redmi 10X 5G. Это первый в мире смартфон на процессоре Dimensity 820. Ему программное обеспечение присудило 451 863 пунктов. Почти год он вместе с версией Pro возглавлял рейтинг производительности. Но продвинутого варианта сейчас даже в десятке нет.
Первым во второй половине рейтинге расположился Realme Q3 Pro с однокристальным процессором Snapdragon 768G. Этот чип был анонсирован в прошлом году и является одной из самых непопулярных SoC. Результат составил 450 945 баллов.
Что интересно, хоть чип не пользуется популярностью у производителей смартфонов, в топ-10 есть сразу три модели с этой SoC под капотом. Вслед за Realme Q3 Pro идут OPPO K9 5G и iQOO Z3 с 450 024 пунктами и 443 120 пунктами соответственно.
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Замыкают топ-10 смартфоны Huawei nova 8 Pro и nova 8 на Kirin 985. Версия Pro набрала 438 624 очков, а стандартная модель – 431 250 пунктов. Напомним, сегодня, 4 августа, Huawei nova 8 дебютировал в России по цене 39 990 рублей. Но российская версия оборудована более скромным чипом Kirin 820E.
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