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AnTuTu назвал самые мощные смартфоны в июле

Весь топ-10 занят смартфонами на Snapdragon 888.
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Команда разработчиков программного обеспечения AnTuTu опубликовала список самых мощных топовых смартфонов на базе операционной системы Android. Рейтинг составлен на основе данных, полученных в результате тестирования моделей в течение июля 2021 года.

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Лидирует смартфон Black Shark 4 Pro, который создан компаниями Xiaomi и Black Shark Technology Inc. Модель оборудована 16 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 512 ГБ, а её результат в тесте на производительность составил 854 439 «попугаев».

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Чуть меньше набрал Nubia Red Magic 6 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Ему бенчмарк присудил 831 163 пункта. Да, разница – 20 000 баллов, и, забегая наперёд, отметим, что последнее место от второго отстало лишь на 45 000 баллов, но в процентном соотношении это порядка трёх процентов.

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Тройку замкнул OnePlus 9 Pro. Он уступил второму месту менее 9000 очков. Тестировалась тоже модификация с накопителем объёмом 256 ГБ, дополненным 12 ГБ оперативной памяти.

На четвёртой строчке разместился OPPO Find X3 Pro, ещё один флагман нового поколения. Это первый смартфон в мире, который может похвастаться камерой-микроскопом. Набрала модификация 12/256 ГБ только 818 309 «попугаев».

Пятёрку замкнул Realme GT, один из самых доступных флагманских смартфонов нового поколения. Опять мы имеем дело с устройством в конфигурации с 12 ГБ оперативки и хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ. Результат в AnTuTu составил 808 852 балла.

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Вторую пятёрку открыл OnePlus 9. Модификация та же. Он набрал почти 808 000 пунктов, уступив версии Pro около 14 000 баллов. Вслед за ним идёт vivo X60 Pro+. Именно это модель в начале года возглавляла рейтинг самых производительных смартфонов.

На восьмой позиции обосновался iQOO 7, ещё один флагман 2021 года, который входит в число самых доступных. Замкнули топ-10 Meizu 18, который всё никак не выйдет на международный рынок, и Xiaomi Mi 11 Ultra, появившийся в Европе по цене 1 399 евро, что сделало его самых дорогим смартфоном в истории компании.

Как видим, все десять моделей из списка работают на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Поскольку чипы Kirin – это история не о производительности, флагманы на Snapdragon 888 будут возглавлять рейтинг до начала 2022 года. А уже тогда им на смену придёт смартфоны с мобильным процессором Snapdragon 898, который может выполняться по 4-нанометровой технологии. По предварительной информации, следующая SoC Qualcomm будет набирать в AnTuTu более 1 млн баллов.

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