Анонс Huawei nova 8 – первый смартфон линейки в России с 2019 года по цене 39 990 рублей
Компания Huawei официально объявила о выходе на российский рынок смартфона среднего класса серии nova. Модель называется Huawei nova 8. Она стала первой в России представительницей линейки с 2019 года, когда состоялась премьера nova 5T.
реклама
Смартфон оснащается OLED-дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10. Диагональ составляет 6,57 дюйма. Экран имеет большое отверстие вверху по центру, в котором обосновалась фронтальная селфи-камера на 32 Мп. Под панелью расположен оптический биометрический датчик.
В китайской версии Huawei nova 8 установлена однокристальная система Kirin 985. Российский вариант смартфона получил более скромную мобильную платформу Kirin 820E. Процессор выполнен по нормам 7-нанометровой технологии и работает в паре с 8 ГБ ОЗУ. Российский вариант от китайского отличается ещё и тем, что доступен только в одной модификации. Вместимость встроенного хранилища составила 128 ГБ.
Новинка оборудована основной камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она поддерживает алгоритмы ИИ, может снимать видео в 4K UHD и имеет фазовую автофокусировку. Оптическая стабилизация и телеобъектив отсутствуют.
реклама
Подсистема питания представлена несъёмной батареей, ёмкость которой составляет 3800 мА*ч. С помощью быстрой 66-ваттной зарядки смартфон заряжается полностью за 35 минут. В арсенале смартфона есть контроллеры Bluetooth и Wi-Fi, чип NFC и порт USB-C. Выход под наушники отсутствует.
Рекомендованная производителем стоимость Huawei nova 8 в России составила 39 990 рублей. Напомним, серия включает несколько моделей во главе с nova 8 Pro. Старшая модель оборудована фронтальной камерой разрешением 32 Мп + 16 Мп, аккумулятором на 4000 мА*ч и 120-герцевой панелью AMOLED. Появится ли версия Pro в России, пока что неизвестно.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила