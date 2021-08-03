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В мае этого года появились слухи, что Xiaomi в начале лета представит программное обеспечение MIUI 13. Его ждали ещё в прошлом году, но компания показала надстройку MIUI 12.5. Как стало известно, новую прошивку придётся ждать ещё долго.

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Весной Вон Хуа, глава PR-отдела китайского производителя, заявил, что на июнь никаких анонсов Xiaomi не планирует. На днях менеджер рассказал, что ждать MIUI 13 в этом месяце вместе со смартфоном Xiaomi Mi MIX 4 тоже не стоит. Его слова сегодня, 3 августа 2021 года, подтвердил генеральный директор китайской компании.

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Лэй Цзюнь в своём аккаунте в Weibo написал, что на следующей неделе Xiaomi проведёт большую презентацию, в рамках которой анонсирует сразу 15 новинок. Больше всего на себя внимание обращают планшетных компьютеры Mi Pad 5 и смартфон Mi MIX 4. О прошивке MIUI 13 глава компании не сказал ничего.

Позже он исправился и заявил, что MIUI 13 выйдет лишь в конце этого года. Топ-менеджер уверен, что новая версия программного обеспечения сможет удовлетворить потребности подавляющего большинства владельцев смартфонов Xiaomi. Перенос релиза прошивки связан с тем, что она должна пройти процесс оптимизации.

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Напомним, ранее компания заявляла, что с весны 2020 года её сотрудники трудятся сразу над несколькими версиями программного обеспечения. Именно это стало причиной медленного распространения обновления MIUI 12.5. Что касается MIUI 13, информация сетевых информаторов насчёт следующей прошивки сильно отличается. Одни инсайдеры говорят, что она станет самым масштабным обновлением в истории. В то же время другие уверены, что в MIUI 13 основной акцент будет сделан на оптимизации и стабильной работе, тогда как все основные функции компания уже добавила в MIUI 12 и MIUI 12.5.

По последней информации, флагманский смартфон следующего поколения Xiaomi Mi 12 на процессоре Snapdragon 898 первым получит оболочку MIUI 13 из коробки. Она будет построена на базе операционной системы Android 12. Но более доступные телефоны компании будут работать на MIUI 13 с ОС Android 11.