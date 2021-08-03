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Китайская компания Xiaomi на следующей неделе запустит марафон августовских презентаций. Она проведёт вторую масштабную конференцию за год. Первая состоялась в конце марта и была разделена на две части. За два дня компания анонсировала смартфоны Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G и Mi 11 Lite 5G, спортивный браслет Mi Band 6, ряд других устройств и рассказала о планах заняться производством беспилотных транспортных средств.

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Следующая презентация будет менее масштабной, но на ней производитель представит тоже много новых решений. Самые интересные – экспериментальный флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 4 и семейство планшетных компьютеров Xiaomi Mi Pad 5. Помимо них компания покажет ещё 13 новинок, но о них пока что нет информации. Скорее всего, речь идёт о различных гаджетах для умного дома.

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Напомним, что Xiaomi Mi Pad 5 будет доступен в трёх версиях. На глобальном рынке появится только вариант со Snapdragon 860 и 33-ваттной зарядкой по проводу, тогда как в Китае компания будет продавать модели на Snapdragon 870 и 67-ваттной подзарядкой. Все три модификации получат 11-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2560 x 1600 точек и аккумулятор ёмкостью около 9000 мА*ч.

Xiaomi Mi MIX 4 станет первым смартфоном китайской компании с расположенной под дисплеем фронтальной камерой. Официальной информации больше о грядущей новинке нет. По слухам, она получит дополнительный дисплей на тыльной стороне, 120-герцевый экран OLED, два аккумулятора суммарной ёмкостью около 5000 мА*ч и 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888.

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Анонс новинок Xiaomi запланирован на 10 августа 2021 года. Уже через день свою главную презентацию второго полугодия проведёт компания Samsung. Она представит пару умных часов Galaxy Watch 4, смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip, европейские цены которых уже известны, а также беспроводные наушники Galaxy Buds 2 за 180 евро. 12 августа этого года мы увидим ещё несколько интересных новинок. Самые ожидаемые – флагманские смартфоны Honor Magic 3. Вместе с ними китайская компания покажет семейство среднебюджетных моделей Honor X20.