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В этом месяце технологический гигант Samsung презентует сгибаемые смартфоны топового уровня. Речь идёт о моделях Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Более чем за неделю до анонса на просторах всемирной паутины появилась стоимость грядущих новинок производителя из Южной Кореи.

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Samsung Galaxy Z Fold 3 поступит в продажу в двух спецификациях памяти, каждая из которых предложит пользователям 12 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного флеш-хранилища будет равна 256 ГБ или 512 ГБ. Максимальная версия обойдётся в 2 100 евро. За базовый вариант нужно будет заплатить "лишь" 2 010 евро.

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Примерно столько же год назад стоила модель пока ещё текущего поколения Samsung Galaxy Z Fold 2. Сейчас флагманский сгибаемый смартфон второго поколения в Европе в официальной рознице стоит на 200 евро дешевле, чем на старте продаж.

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Вторая новинка, Samsung Galaxy Z Flip 3, будет стоить дешевле, чем Galaxy Z Flip 5G. Будущий сгибаемый флагман обзаведётся 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. В Европе рекомендованная цена спецификации с вмещающим 256 ГБ данных накопителем составит относительно скромные 1 110 евро. Это на 300 евро дешевле, чем сейчас стоит Samsung Galaxy Z Flip 5G, дебютный умный телефон на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Конфигурация 8/128 ГБ обойдётся в 1 030 евро.

Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 появятся в продаже с предустановленной операционной системой Android 11, но до конца этого года они получат Android 12. Вместе со смартфонами дебютирует фирменная оболочка One UI 4.0. Презентация флагманов нового поколения состоится 11 августа 2021 года.