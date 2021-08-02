Недорогие смартфоны Xiaomi получили Android 11 с MIUI 12
Не все смартфоны компании Xiaomi получают операционную систему Android 11 вместе с актуальной на данный момент прошивкой MIUI 12.5. Самые дешёвые модели производителя постепенно переходят на одиннадцатую ревизию ОС, но пока остаются на MIUI 12. Именно так случилось с двумя бюджетными моделями, представленными в начале этого года.
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Xiaomi Redmi 9T и Redmi 9T NFC обзавелись MIUI 12 на базе Android 11. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0. Смартфонам уже доступно обновление в разных регионах. Апдейт вышел в Тайване, Индонезии, Турции, но самое главное – выпущена глобальная версия программного обеспечение. Скачать её вы можете по этой ссылке. Установку вручную можно выполнять через режим восстановления (три точки).
Напомним, что новинки стали глобальными версиями модели Redmi Note 9 4G, которая в конце осени прошлого года дебютировала в Китае. Разница между героями заметки заключается лишь в том, что одно из устройств поддерживает технологию Near Field Communication, что отражено в его названии.
Смартфоны оснащаются процессором Snapdragon 662, выполненным по нормам 11-нанометровой технологии, аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой и основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В Redmi 9T и Redmi 9T NFC есть IPS-дисплей формата FHD+ диагональю 6,53 дюйма, боковой биометрический датчик ИК-порт, 8-мегапиксельная фронталка и ИК-порт.
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Модели появились на рынке с MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Они уже не получат Android 12, но до конца текущего года программное обеспечение MIUI должно быть обновлено до версии v12.5. Обновление также принесло свежую заплатку безопасности Android.
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