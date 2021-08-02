Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не все смартфоны компании Xiaomi получают операционную систему Android 11 вместе с актуальной на данный момент прошивкой MIUI 12.5. Самые дешёвые модели производителя постепенно переходят на одиннадцатую ревизию ОС, но пока остаются на MIUI 12. Именно так случилось с двумя бюджетными моделями, представленными в начале этого года.

реклама

Xiaomi Redmi 9T и Redmi 9T NFC обзавелись MIUI 12 на базе Android 11. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0. Смартфонам уже доступно обновление в разных регионах. Апдейт вышел в Тайване, Индонезии, Турции, но самое главное – выпущена глобальная версия программного обеспечение. Скачать её вы можете по этой ссылке. Установку вручную можно выполнять через режим восстановления (три точки).

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Напомним, что новинки стали глобальными версиями модели Redmi Note 9 4G, которая в конце осени прошлого года дебютировала в Китае. Разница между героями заметки заключается лишь в том, что одно из устройств поддерживает технологию Near Field Communication, что отражено в его названии.

Смартфоны оснащаются процессором Snapdragon 662, выполненным по нормам 11-нанометровой технологии, аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой и основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В Redmi 9T и Redmi 9T NFC есть IPS-дисплей формата FHD+ диагональю 6,53 дюйма, боковой биометрический датчик ИК-порт, 8-мегапиксельная фронталка и ИК-порт.

реклама

Модели появились на рынке с MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Они уже не получат Android 12, но до конца текущего года программное обеспечение MIUI должно быть обновлено до версии v12.5. Обновление также принесло свежую заплатку безопасности Android.