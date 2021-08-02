Google внезапно анонсировала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором
Ничто не предвещало беды, но компания Google внезапно анонсировала сразу два новых смартфона. Новинки называются Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Как видим, производитель действительно отказался от приставки XL в названии старшей модели.
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Больше всего удивил не столько внезапный анонс смартфонов нового поколения, сколько премьера собственной операционной системы американской компании. Мобильный процессор называется Google Tensor. Чем будет отличаться эта платформа, пока что неизвестно. Но нас точно ждёт качественный чип, отвечающий за обработку фотографий.
Дизайн Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro примерно такой же, как мы видели ранее на рендерах, которые, к слову, были опровергнуты. На тыльной стороне располагается большая площадка камеры во всю ширину задника. Она заметно выступает над плоскостью задней части устройства.
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Новинки будут доступны в трёх расцветках. Пользователи смогут купить обе модели в сером и серебристом цветах. Стандартное издание также появится в розовой расцветке, а версия Pro – в жёлтой. Ещё одно отличие между флагманами нового поколения заключается в том, что у старшей модели отступ площадки камеры от верхней грани более заметен.
Google Pixel 6 Pro получил три камеры, включая телеобъектив с 4-кратным оптическим изображением. У младшего брата такой модуль отсутствует. Параметры камер калифорнийская компания пока решила оставить в секрете. Но в ближайшее время она обещает опубликовать примеры фотографий.
Когда состоится полноценный анонс Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, пока что не уточняется. Напомним, что обе модели поступят на рынок с операционной системой Android 12, после чего другие компании смогут запустить рассылку двенадцатой ревизии «зелёного робота» для своих смартфонов.
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