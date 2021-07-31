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На этой неделе компания Huawei в два захода обновила около семи десятков смартфонов. Новая версия операционной системы HarmonyOS 2.0 ранее выходила для 35 моделей флагманского уровня разных годов выпуска. Теперь же обновление стало доступно ещё для 33 устройств, в число которых вошла почти дюжина планшетных компьютеров.

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Но начнём мы с моделей бренда Honor. Получают операционную систему только девайсы, вышедшие на рынок до конца 2020 года. Более новые смартфоны, презентованные уже после отделения от Huawei, продолжат работать на базе программного обеспечения Magic UI.

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В рамках второй волны более свежую сборку ОС получило только четыре смартфона. Это Honor Play4, Honor X10 и версии Pro каждой модели. Всего за неделю компания выпустила HarmonyOS 2.0 уже для 15 телефонов. С остальными можете ознакомиться по ссылке в начале материала.

Обновление вышло сразу на два десятка смартфонов Huawei. Флагманы тоже есть в списке, но лишь четыре и только старые. Речь идёт о четырёх версиях Huawei Mate 10, которые были представлены в конце 2017 года.

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Зато в список попало сразу 16 более новых моделей. В полном составе китайская компания обновила ПО в смартфонах семейств Huawei nova 7 и nova 6. Суммарно это восемь устройств. Из семейства пятого поколения HarmonyOS 2.0 вышла исключительно на Huawei nova 5 и nova 5z. В последнем поколении апдейт стал доступен для Huawei nova 8, nova 8 Pro и nova 8 SE.

И в завершение поговорим о планшетных компьютерах. Свежую сборку операционной системы получили новинки, которые вышли с HarmonyOS 2.0 из коробки. Речь идёт о Huawei MatePad 11 и MatePad Pro 10.8 / 12.6. Также не оставили в стороне Huawei MatePad 10.8 прошлого поколения вместе с Huawei MatePad Pro 10.8 4G / 5G. Кроме того, опробовать новую сборку ПО смогли владельцы Huawei MatePad 10.4 4G / 5G и трёх версий Huawei MediaPad M6.

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Как и в случае с 35 смартфонами, которые обновились ранее, эти 33 устройства тоже получили HarmonyOS 2.0, устраняющую уязвимости и мелкие баги. Никаких особых новшеств свежая версия программного обеспечения не принесла.